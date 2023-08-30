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Новости2023.08.30 14:47

Жителей Вильнюса предупреждают о возможной буре: службы уже готовятся к испытаниям природы

LRT.lt
LRT.lt 2023.08.30 14:47
Сильный дождь в Вильнюсе
Сильный дождь в Вильнюсе / I. Gelūno / BNS nuotr.

В начале недели синоптики предупредили о предстоящей неустойчивой погоде. Стало известно, что среда может стать днем, когда стихийное бедствие ударит сильнее всего. Согласно прогнозу, ожидается сильный дождь и ветер, возможен град. Между тем, власти предупреждает, что осадки в столице могут привести к тому, что улицы вновь зальет водой.

"По прогнозам синоптиков, во второй половине дня Вильнюс накроет сильный дождь, ожидаются сильные порывы ветра и обильные осадки. Что это означает? Сдутые ветром листья деревьев, скорее всего, затруднят сток воды в ливневые стоки. Возможно образование больших луж", - заявила компания Grinda, занимающаяся обслуживанием столичных улиц.

В муниципальном предприятии говорят, что, зная об этом, дежурные бригады уже готовятся к работе. Прежде всего, в качестве меры предосторожности проверяются и дополнительно очищаются ливневые водосборники на центральных улицах. Готовится также техника для скорейшей очистки проезжей части от сломанных деревьев.

"Особое внимание мы уделим улицам, ремонтируемым другими городскими подрядчиками - обычно при фрезеровании и асфальтировании дорожники перекрывают систему сбора ливневых вод, что может привести к скоплению воды на ремонтируемых улицах (так было несколько раз в этом году на проспекте Саванорю)", - сообщают работники.

Сильный дождь в Вильнюсе
Сильный дождь в Вильнюсе / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Рекомендации жителям:

  • Не паркуйтесь под старыми деревьями;
  • не рискуйте проезжать через затопленные участки;
  • сообщайте о труднопроходимых или заблокированных деревьями улицах по телефону 1355 или 1355@grinda.lt.

По данным Литовской гидрометеорологической службы, в среду в Литве ожидается штормовая погода. В течение дня во многих местах ожидаются ливни, грозы, сильный дождь и град. Ветер будет юго-восточным переходящим в юго-западный, при грозах порывы ветра до 15-20 м/с, местами до 23 м/с.

Сильный дождь в Вильнюсе
Сильный дождь в Вильнюсе / E. Blaževič / LRT nuotr.

В ночь на четверг во многих районах также ожидаются сильные дожди и грозы.

Сильный дождь в Вильнюсе
Сильный дождь в Вильнюсе
Сильный дождь в Вильнюсе
# Литва
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