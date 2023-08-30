Следующим летом AirBaltic запустит новые прямые рейсы из стран Балтии

В следующем летнем сезоне латвийская авиакомпания AirBaltic планирует запустить 11 новых рейсов из стран Балтии.

Два новых направления из Таллинна — на Мальту и в датский Биллунн.

«Мы рады расширить предложения для эстонских путешественников, добавив два прямых рейса в дополнение ко стыковочным рейсам через Ригу», — отметил президент и председатель правления AirBaltic Мартин Гаусс.

Еще семь новых направлений — из Латвии, два — из Литвы.

Из Риги авиакомпания открывает регулярные рейсы в Аликанте (Испания), Кишинев (Молдова), Любляну (Словения), Приштину (Косово), Скопье (Северная Македония), Софию (Болгария) и Тирану (Албания).

Со следующего года Airbaltic также начнет осуществлять рейсы из Паланги в Амстердам (Нидерланды) и Краков (Польша).

Новая газета – Балтия