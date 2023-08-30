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Новости2023.08.30 08:09

Китайские власти обозначили на картах часть России своей территорией

РC
Радио «Cвобода» 2023.08.30 08:09
Россия и Китай
Россия и Китай / Shutterstock.com

Китайские власти выпустили новые географические карты на 2023 год, на которых обозначили Большой Уссурийский остров на Амуре своей территорией. Об этом сообщает РБК. Китай и Россия (СССР) оспаривали принадлежность этой территории с 1964 года.

В 2008 году Москва и Пекин заключили договор, согласно которому остров был разделен между двумя странами - тогда эксперты называли это знаком, что Москва надеется на долгосрочные и стабильные отношения с Китаем.

На новой официальной карте Китай отмечает весь остров как самую восточную точку китайской территории. В пояснительной записке подчеркивается, что "карта составлена в соответствии с национальными стандартами оформления границ Китая и других стран мира".

Кроме Большого Уссурийского острова Китай обозначил своей территорией индийский штат Аруначал-Прадеш и приграничный район Аксайчин. Индийский МИД уже выразил протест Пекину, Москва на новые карты пока не отреагировала.

Официальный комплект карт будут использовать в медиа-материалах, включая новости, книги и рекламные материалы. Карты также могут использоваться как базовая справочная информация.

Радио «Cвобода»

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