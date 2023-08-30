Китайские власти обозначили на картах часть России своей территорией

Китайские власти выпустили новые географические карты на 2023 год, на которых обозначили Большой Уссурийский остров на Амуре своей территорией. Об этом сообщает РБК. Китай и Россия (СССР) оспаривали принадлежность этой территории с 1964 года.

В 2008 году Москва и Пекин заключили договор, согласно которому остров был разделен между двумя странами - тогда эксперты называли это знаком, что Москва надеется на долгосрочные и стабильные отношения с Китаем.

На новой официальной карте Китай отмечает весь остров как самую восточную точку китайской территории. В пояснительной записке подчеркивается, что "карта составлена в соответствии с национальными стандартами оформления границ Китая и других стран мира".

Кроме Большого Уссурийского острова Китай обозначил своей территорией индийский штат Аруначал-Прадеш и приграничный район Аксайчин. Индийский МИД уже выразил протест Пекину, Москва на новые карты пока не отреагировала.

Официальный комплект карт будут использовать в медиа-материалах, включая новости, книги и рекламные материалы. Карты также могут использоваться как базовая справочная информация.

Радио «Cвобода»