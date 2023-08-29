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Сбежавший в РФ с дочкой мужчина находится на свободе – глава антикризисного центра

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BNS, LRT.lt 2023.08.29 14:12
Ребенок (ассоциативное фото)
Ребенок (ассоциативное фото) / Shutterstock nuotr.

В России освобожден мужчина, подозреваемый в похищении ребенка в Литве, он находится с дочерью, сообщил во вторник глава Национального центра кризисного управления (НЦКУ)."Отца уже выпустили с контрольно-пропускного пункта гран

"Отца уже выпустили с контрольно-пропускного пункта границы на свободу, скажем, по нашим сведениям, он имеет там свое жилое помещение и находится вместе с дочерью, о которой заботится", - сообщил журналистам Вилмантас Виткаускас.

В понедельник сообщалось, что 37-летний мужчина, забравший у матери годовалого ребенка, в воскресенье переправился на лодке через реку Скирвите в Россию и был задержан пограничниками этой страны. Россия отказывается экстрадировать ребенка и мужчину, указывая, что он, помимо литовского, имеет и российское гражданство.

Суд присудил опеку над девочкой 27-летней матери.

# Литва# Россия
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