В Беларуси 67-летнему пенсионеру дали 3 года колонии по делу об оскорблении Лукашенко

Суд Московского района Бреста приговорил 67-летнего местного жителя Алексея Афанасьева к трем годам колонии общего режима по делу об оскорблении Александра Лукашенко (части 1 и 2 статьи 368 УК РБ). Об этом сообщает правозащитный центр "Вясна".

Помимо оскорбления Лукашенко, Афанасьева, как уточнили правозащитники, признали виновным в оскорблении представителя власти (статья 369 УК РБ). Также пенсионеру назначили штраф в 1110 белорусских рублей ($440).

Поводом для дела против мужчины стал, по версии следствия, репост в 2020 году в фейсбуке видеоролика с участием блогера Максима Каца, в котором есть выражение "упырь цепляется за власть". Это, как отметили правозащитники, посчитали публичным оскорблением Лукашенко.

Кроме того, в том же видео прозвучали фразы "Поставлен диагноз мозаичная психопатия. […] Когда начал Лукашенко просто убивать своих политических противников […] Он представляет опасность для себя и для окружающих и не может оставаться президентом", которые обвинение также посчитало оскорблением Лукашенко, вмененным Афанасьеву.

Суд также вменил осужденному негативный комментарий, который он оставил в фейсбуке под постом про милиционера из города Иванцевичи.

"Настоящее время"