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Новости2023.08.28 16:58

В России заочно арестовали троих литовских судей – за приговор советским военным в 1991 году

НВ
"Настоящее время" 2023.08.28 16:58
Суд
Суд / Shutterstock

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал троих литовских судей Вильнюсского окружного суда, которые вынесли приговор советским военным и руководителям СССР по делу о штурме телецентра в Вильнюсе в 1991 году. Об этом сообщает "Медиазона".

Председателя судебной коллегии окружного суда Айнору Мацявичене, судей Виргинию Пакальните-Тамошюнайте и Артураса Шумскаса российские следователи обвиняют в вынесении заведомо неправосудного приговора суда в отношении российских граждан (часть 2 статьи 305 УК).

События, о которых идет речь, имели место в Вильнюсе в январе 1991 года, сразу после объявления республикой независимости. В столицу Литвы перебросили бойцов спецподразделения "Альфа", Псковской дивизии ВДВ и других частей. Они заняли несколько зданий, в том числе Дом печати в Вильнюсе.

Жители Литвы, выступающие против "восстановления действия советской Конституции СССР" на территории Литвы, вышли на улицы, чтобы охранять здания Верховного Совета, радиоцентра, телебашни и телефонных станций. В ответ на это в ночь на 13 января две колонны советской бронетехники направились в центр Вильнюса и провели штурм телевизионной башни. Погибли 13 человек, минимум 140 (по другим данным – около тысячи) были ранены.

Обвинения в "преступлениях против человечности и военных преступлениях" в Литве были предъявлены 67 гражданам России, Беларуси и Украины, в основном военным, которые участвовали в штурме. Большинство из них были привлечены к суду в Литве заочно, непосредственно перед судом предстали лишь два гражданина России – задержанный в Литве офицер Юрий Мель и проживающий в Вильнюсе Геннадий Иванов. Среди заочно обвиняемых были бывший министр обороны СССР Дмитрий Язов, бывший офицер КГБ Михаил Головатов, бывший глава Вильнюсского гарнизона Советской армии Владимир Усхопчик (гражданин Беларуси).

По версии прокуратуры Литвы, Язов, Усхопчик, Головатов и другие советские деятели, сейчас уже умершие (бывший глава МВД СССР Борис Пуго, председатель КГБ Владимир Крючков, секретарь ЦК КПСС Олег Шенин), создали "организованную группу с целью возвращения Литвы в состав СССР".

В марте 2019 года суд вынес приговоры по этому делу. Юрий Мель получил семь лет лишения свободы, в марте 2023 года он вышел на свободу и вернулся в Россию. Геннадия Иванова приговорили к четырем годам лишения свободы. Язова суд заочно приговорил к 10 годам лишения свободы, Головатова – к 12 годам, Усхопчик получил 14 лет лишения свободы.

Россия после открытия дела о штурме телецентра в Вильнюсе отказалась сотрудничать с Литвой. В частности, Москва отклонила просьбу опросить бывшего главу СССР Михаила Горбачева: он требовал восстановления действия советской Конституции в Литве и, по данным литовской прокуратуры, отдал приказ стрелять.

В 2018 году, еще перед тем, как в Литве были вынесены приговоры по делу о событиях в Вильнюсе, Следственный комитет России объявил о расследовании дела в отношении сотрудников прокуратуры и судей Литвы по части 2 статьи 299 УК РФ ("Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности"). В МИД Литвы решение СК России назвали подстрекательством по отношению к общественности стран и не отражающим истинную позицию народа России по данному вопросу. "Россия все больше вязнет в трясине советского прошлого, которое не отличалось уважением ни к человеческой жизни, ни к свободе, ни к суверенитету соседних стран", – было сказано в сообщении литовского внешнеполитического ведомства.

Через две недели после вынесения приговора литовским судом, в апреле 2019 года, Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении другого уголовного дела против троих судей Вильнюсского окружного суда – по части 2 статьи 305 УК РФ ("Вынесение заведомо неправосудного приговора").

"Настоящее время"

# В мире# Россия
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