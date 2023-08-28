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Новости2023.08.28 17:21

Кампания Caritas по сбору помощи Украине приглашает жертвовать школьные принадлежности

B
BNS, LRT.lt 2023.08.28 17:21
Школа
Школа / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

В течение трех дней, начиная с понедельника, Caritas будет собирать пожертвования и вещи для Украины в более чем 30 городах Литвы, объявила организация.

В рамках шестой кампании по сбору средств предлагается пожертвовать не только средства гигиены для взрослых и детей, бытовую химию, непортящиеся продукты питания, но и школьные принадлежности: рюкзаки, пеналы, тетради, письменные принадлежности, принадлежности для рисования и раскрашивания. Кроме того, предполагается собрать не менее 100 тыс. евро для оказания помощи украинцам в восстановлении или ремонте разрушенных войной домов.

По данным Министерства образования и науки Украины, около 180 украинских школ были полностью разрушены российской армией и более 1300 учебных заведений получили повреждения. Правительство выделило 1,5 млрд гривен (около 36,7 млн евро) на создание бомбоубежищ до начала учебного года.

По данным Caritas, 75% украинских школ уже оборудованы бомбоубежищами, однако это не означает, что большинство учеников смогут вернуться в свои классы. Приоритет отдается возобновлению занятий в реальном времени там, где это возможно по соображениям безопасности, однако в регионах, расположенных вблизи зон боевых действий, они будут проводиться дистанционно.

Ожидается, что собранные с понедельника по среду школьные принадлежности пригодятся не только для учебы, но и для того, чтобы дети могли использовать их в убежищах, пережидая воздушные тревоги.

Впервые Caritas Литвы использует собранные средства для восстановления разрушенных во время атак домов, особенно жилья пожилых людей и семей. По словам руководителя Caritas Литвы Дейманте Букейкайте, одним нужны кирпичи и цемент, другим - окна или двери, третьим - материалы для "затыкания" дыр, пробитых ракетами.

# Литва
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