В Краснодарском крае пятерых украинцев удерживают в депортационном центре: они отбыли сроки в колониях, но их не выпускают на родину

В Краснодарском крае пятерых граждан Украины не отпускают на свободу после отбытого в российских исправительных учреждениях сроках заключения. Все они несколько месяцев находятся в депортационном центре, пишут Кавказ.Реалии.

По данным издания, украинцы еще до начала российского полномасштабного вторжения в Украину были осуждены в России и отбывали наказание за различные нетяжкие преступления. После отбытого срока заключения они подлежали депортации на родину. Но Гулькевичский райсуд, выносивший решения по делам украинцев, заявил о невозможности их выдворения, из-за чего люди продолжают находиться за решеткой. Суд сослался на отсутствие между Россией и Украиной дипломатических отношений – они действительно были разорваны после того, как Россия вторглась на территорию соседней страны.

Гражданин Украины Станислав Прокопчук находится в депортационном центре с 14 ноября 2022 года. Суд постановил, что в связи с закрытием границ отправка Станислава на родину невозможна, и оставил его в центре минимум до ноября 2023 года.

Другой украинец, Артем Шамоян, не может выйти на свободу с апреля 2022 года – в депортационном центре он находится больше года. На тех же основаниях в центре оставлены украинцы Сергей Мартынов и Максим Илюхин. В феврале на свободу должна была выйти также гражданка Украины Любовь Филимонова, но суд продлил срок ее содержания и поместил в депортационный центр.

Украинская правозащитная организация "Центр гражданских свобод" ранее писала о том, что граждане Украины, по состоянию на 24 февраля 2022 года находившиеся на территории России и подлежащие принудительному выдворению домой, содержатся в центрах временного размещения иностранцев.

По словам специалистов организации, в отличие от военных, судьбой гражданских в Украине занимаются мало – их не на кого обменивать. О них почти нет никакой информации: российские инстанции не отвечают на запросы, администрации колоний и СИЗО часто не позволяют им вести переписку с родными.

"Настоящее время"