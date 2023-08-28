Глава МВД Литвы обратилась к президенту по вопросу лишения гражданства Ю. Кудимова

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте обратилась к президенту страны Гитанасу Науседе по поводу лишения литовского гражданства, предоставленного в порядке исключения бизнесмену Юрию Кудимову.

Как сообщило в понедельник министерство, Департамент миграции, обобщив информацию, предоставленную всеми ответственными учреждениями, в своем сообщении МВД заявляет, что Кудимов осуществляет деятельность, несовместимую с интересами национальной безопасности Литвы.

Кроме того, по данным Департамента госбезопасности (ДГБ), гражданство Литвы он получил путем сокрытия информации о своей биографии: предоставил недостоверные сведения об учреждениях, в которых учился, и местах работы, а также не предоставил информацию о том, что он был разведчиком КГБ Советского Союза.

Кудимов участвовал в управлении российскими госкомпаниями, непрозрачными российскими схемами финансирования избирательных кампаний в Западных странах, до сих пор поддерживает связи с влиятельными лицами в России, связанными с российскими спецслужбами.

По оценке ДГБ, имея паспорт гражданина Литвы и имея возможность бесконтрольно посещать Литву и Шенгенскую зону, Кудимов создает возможности российским учреждениям и спецслужбам осуществлять деятельность, направленную против интересов Литвы, а именно разведку, влиять на операции, а также стремиться представлять их интересы.

По мнению ДГБ, данные обстоятельства представляют угрозу интересам безопасности Литвы.

"Юрий Кудимов клялся быть верным Литовской Республике, соблюдать Конституцию и законы Литовской Республики, защищать независимость, территориальную целостность и конституционный строй Литовского государства, но своими действиями нарушает данную присягу, тесно сотрудничая и действуя вместе с враждебным Литовскому государству режимом, спецслужбами Российской Федерации, дискредитируют имя Литвы и создает угрозу интересам безопасности Литовской Республики", - заявили в министерстве.

В представлении МВД президенту говорится, что господин Кудимов заявил, что является корреспондентом газеты "Комсомольская правда" в Англии и главой представительства журнала "Новое время" в странах Латинской Америки, но "скрыл, что обязанности журналиста были лишь прикрытием для его работы в КГБ Советского Союза".

Власти опираются на опубликованную The Guardian информацию о том, что в 1985 году Кудимов был выслан из Великобритании за шпионаж, где он работал сотрудником КГБ под видом журналиста.

Обращение к президенту также основано на публично озвученной информации о том, что, работая в Великобритании в 1983-1985 годах, Кудимов пытался завербовать Питера Келлнера, мужа бывшего Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президента Европейской комиссии Кэтрин Эштон.

По данным международного центра журналистских расследований The Insider, Кудимов также работал в журнале «Новое время» в Мексике под видом журналиста, скорее всего, одновременно выполняя задания КГБ.

Связи Кудимова с КГБ подтверждаются также сведениями из открытых источников о том, что он вместе с другими сотрудниками КГБ входил в группу учеников известного советского агента Кима Филби.

Кудимов, по данным литовских властей, занимал высокие посты в банках и других российских финансовых учреждениях, связанных с бывшими сотрудниками КГБ и влиятельными российскими деятелями.