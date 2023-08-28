Зеленский: выход армии к Крыму позволит "политически дожать" РФ

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что победа Украины в войне с Россией приведёт к восстановлению территориальной целостности Грузии и Молдовы, а также к демократическим переменам в Беларуси. Такое мнение он высказал в показанном в эфире украинского телемарафона интервью журналистке Наталии Мосейчук.

Отвечая на вопрос, какой он представляет себе победу, Зеленский сказал, что она должна исключить возможность повторения войны.

Президент Украины настаивает на восстановлении территориальной целостности страны в её границах 1991 года. При этом, по мнению Зеленского, если украинская армия выйдет на административную границу с Крымом, то возможно будет, как он выразился, "политически дожать демилитаризацию России на территории полуострова".

Зеленский при этом скептически отнёсся к возможности переноса боевых действий на территорию России. "Это большой риск, что мы останемся одни", – сказал он, имея в виду требования западных партнёров не наносить удары по российской территории при помощи западного оружия.

Президент Украины подчеркнул, что страна готова воевать "долго", если это будет необходимо для того, чтобы минимизировать потери. При этом Зеленский высказал мнение, что Украина может стать европейским лидером в сфере военных технологий.

Зеленский также высказался за то, чтобы во время военного положения коррупция была приравнена к государственной измене. Он подчеркнул, что не призывает к расстрелам коррупционеров, а добивается того, чтобы они были за решёткой.

Радио «Cвобода»