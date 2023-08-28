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Новости2023.08.28 08:37

Глава МВД Литвы обсудит в Варшаве возможные сценарии закрытия границы с Беларусью

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BNS, LRT.lt 2023.08.28 08:37
А. Билотайте и Р. Любаев
А. Билотайте и Р. Любаев / I. Gelūno / BNS nuotr.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте в понедельник отправится в Варшаву, где обсудит сценарии полного закрытия границы с Беларусью со своими коллегами из стран Балтии и Польши.

"Литва подготовила план закрытия границы, он имеет разные уровни, и мы его представим и обсудим с нашими коллегами, чтобы при соответствующих уровнях угрозы синхронно мы могли бы одновременно осуществлять одни и те же действия", - сказала министр журналистам в пятницу.

После того как в начале этого месяца Литва закрыла пограничные пункты с Беларусью в Шумскасе и Тверячюсе, министр заявила что страны Балтии и Польша обсуждают «региональное решение» о полном закрытии границы с соседней авторитарной страной.

Окончательные основные положения такого механизма должны быть согласованы в понедельник.

"Учитывая проблему контрабанды, оценивая то, что нам сегодня очень нужны офицеры на зеленой границе с Беларусью, мы это действительно оцениваем и действительно обдумываем определенные решения конкретно этих проблем", - сказала министр.

Однако она отметила, что в настоящее время нет угроз, которые потребовали бы полного закрытия границы.

Беларусь с весны прошлого года применяет безвизовый режим для граждан Литвы, Латвии и Польши.

По данным Минска, с тех пор в Беларуси зарегистрировано более 400 тысяч случаев выезды граждан Литвы.

Литовские чиновники предупреждают, что белорусские спецслужбы пытаются завербовать некоторых путешественников, используя шантаж и психологическое давление.

# Литва
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