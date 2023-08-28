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Погода: грозовые дожди и летнее тепло

РЛ
Радио ЛРТ, LRT.lt 2023.08.28 08:49
Дождь в Вильнюсе
Дождь в Вильнюсе / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Новая неделя d Kbndt начнется с дождя, но и летние температуры не заставят себя ждать. Синоптики обещают кратковременные грозы, а в некоторых районах град. 

В понедельник в отдельных районах Литвы, преимущественно в северной части страны, пройдут кратковременные дожди. В первой половине дня будет облачно, возможны грозы. Во второй половине дня ветер усилится до 8-13 м/с. Максимальная температура составит 19-24 градуса выше нуля, местами до 26 градусов тепла.

В ночь на вторник пройдет кратковременный дождь, местами возможны грозы. Температура ночью опуститься до 9-14 градусов выше нуля. Днем во многих районах пройдет сильный дождь, возможен град. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Температура поднимется до 19-24 градусов выше нуля, на юго-востоке Литвы - 25-28 градусов тепла.

В среду во многих местах ожидаются кратковременные грозы, местами сильный дождь и град. Температура ночью - 15-20 градусов выше нуля, днем - 25-30 градусов тепла, в западных районах на побережье - - 21-24 градуса.

# Литва
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