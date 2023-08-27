Посвященную Украине фреску на «Доме Москвы» в Вильнюсе выставят на аукцион перед сносом здания

Посвященную Украине фреску «До победы», расположенную на фасаде «Дома Москвы» в Вильнюсе, продадут на аукционе перед сносом здания, передает Made in Vilnius.

Ожидается, что аукцион пройдет осенью. Вырученные средства пойдут в пользу организации Blue\Yellow, которая помогает украинской армии.

Команда художников, создавших фреску, уже планирует новый проект. Осенью в Вильнюсе появится новая фреска «Незламна». На новой фреске будет изображена та же украинская девушка Татьяна. «Она до сих пор находится в Украине, в Запорожье, где постоянные бомбежки», — рассказала художница Лина Шлипавичюте.

В декабре участковый суд Вильнюса дал строительной инспекции право снести Дом Москвы. Общественное учреждение, управляющее зданием, получит штраф в 300 евро за каждый день невыполнения решения о сносе.

Новая газета. Балтия