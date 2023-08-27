Следственный комитет России подтвердил гибель Евгения Пригожина

Следственный комитет России подтвердил гибель основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Ведомство заявило, что личности всех 10 погибших, включая троих членов экиапажа, при авиакатастрофе в Тверской области установлены. Они соответствуют списку, заявленному в полётном листе.

Ранее сообщалось, что в списке пассажиров частного самолёта, потерпевшего крушение 23 августа, числятся сам Пригожин и один из командиров ЧВК Дмитрий Уткин с позывным "Вагнер".

Следствие пока не сообщало об основной версии авиакатастрофы. В телеграм-каналах и СМИ высказываются разные версии, вплоть до взрыва на борту или того, что самолёт был сбит системами ПВО.

Кремль категорически отверг причастность российских властей к крушению самолёта.

Частный самолёт Embraer, которым пользовался Пригожин, 23 августа выполнял маршрут из Москвы в Санкт-Петербург.

Евгений Пригожин / AP nuotr.

Незадолго до катастрофы телеграм-каналы, близкие к ЧВК "Вагнер" опубликовали видеообращение Пригожина, в котором он говорил, что вместе с наёмниками находится в Африке. О месте и о дате записи ролика основатель ЧВК не сообщил. По данным СМИ, Пригожин встречался в Банги с президентом Центральноафриканской Республики и делегацией , прилетевшей из Судана. После этого Пригожин, как утверждается, посетил Мали, а затем направился в Москву.

Два месяца назад Пригожин и его наёмники предприняли попытку вооружённого мятежа против руководства Минобороны России. Многотысячная колонна вооружённых вагнеровцев вошла в Ростов-на-Дону, другая колонна двигалась на Москву. За сутки бойцам удалось пройти 780 километров, фактически не встретив сопротивления. При этом были сбиты несколько вертолётов и один самолёт Минобороны, пытавшиеся, по словам Пригожина, бомбить колонны. Экипажи нескольких бортов погибли.

Президент России Владимир Путин обвинил ЧВК в государственной измене, против главы компании было возбуждено уголовное дело о вооружённом мятеже. Позднее после переговоров при посредничестве Александра Лукашенко удалось договориться об отходе наёмников на белорусскую территорию. Путин пообещал взамен прекратить преследование мятежников.

Радио Свобода