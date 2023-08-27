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Новости2023.08.27 08:40

Исследование: по мнению жителей Вильнюса, лучше всего жить в Старом городе, на Жверинасе и на Антакальнисе

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ELTA 2023.08.27 08:40
Вильнюсский Старый город
Вильнюсский Старый город / Pranešimo autorių nuotr.

По данным репрезентативного опроса жителей столицы «Качество жизни», инициированного «Darnu Group», лучшими районами для жизни вильнюсцы считают Старый город, Жверинас и Антакальнис.

В ходе исследования «Качество жизни» жителям столицы было предложено оценить районы Вильнюса по пяти наиболее важным критериям: коммуникация, безопасность, чистота и порядок, зеленые зоны и зоны отдыха, а также предоставление услуг.

По данным исследования, наибольшая часть – 10,7 процента респондентов – считают, что лучше всего жить в Старом городе. Жверинас указали 8,3 процента опрошенных, Антакальнис – 6,2 процента. Лучшие районы были выбраны путем суммирования общих оценок района по всем пяти критериям.

По мнению вильнюсцев, тремя лучшими районами города в отношении сообщения являются Науяместис (13 процентов опрошенных), Шнипишкес (8 процентов опрошенных) и Жирмунай (7 процентов опрошенных).

При оценке безопасности проживания лидируют Жверинас и Старый город (оба получили по 10 процентов), далее следуют Пилайте и Антакальнис (по 5 процентов).

В отношении чистоты и общего порядка на территории лидируют Старый город (17 процентов), Жверинас (9 процентов) и Пилайте (6 процентов).

Тремя самыми «зелеными» районами Вильнюса вильнюсцы назвали Вяркяй (17 процентов), Жверинас (15 процентов) и Антакальнис (11 процентов).

По мнению жителей Вильнюса, наибольшее предложение государственных и коммерческих услуг – в Старом городе (19 процентов), в Науяместисе (11 процентов) и в Жирмунай (7 процентов).

Исследование, проведенное «Darnu Group», выявило интересную деталь: общее мнение жителей Вильнюса о конкретном районе может отличаться от мнения тех, кто там живет. Например, хотя все вильнюсцы воспринимают Старый город как лучший район Вильнюса, сами жители Старого города оценивают свой район не так высоко – исходя из их оценок, он не вошел бы даже в тройку лидеров.

Исследование «Качество жизни» провела компания «Spinter tyrimai», опросившая 1 024 респондентов, которые представляют все жилые районы Вильнюса. Исследование проводилось в первом полугодии 2023 года.

# Литва
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