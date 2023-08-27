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В Паланге открылся первый в Литве «Бабушкин ресторан»

НГ
Новая газета. Балтия 2023.08.27 08:45
Паланга
Паланга / BNS nuotr.

Владелец говорит, что это социальный проект.

В Паланге открылся первый в Литве «Бабушкин ресторан». Владелец заведения Рокас Галвонас называет свой новый проект социальным: ресторан дает рабочие места женщинам элегантного возраста.

«Это социальная акция по трудоустройству пожилых женщин. Все бабушки, которых вы увидите, активные и деятельные. Они на пенсии, но хотят чем-то заниматься, не хотят сидеть дома», — рассказал Галвонас в комментарии Delfi. По его словам, идею он привез из Грузии.

В ресторане подают блюда литовской кухни.

Новая газета. Балтия

# Литва
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