Владелец говорит, что это социальный проект.

В Паланге открылся первый в Литве «Бабушкин ресторан». Владелец заведения Рокас Галвонас называет свой новый проект социальным: ресторан дает рабочие места женщинам элегантного возраста.

«Это социальная акция по трудоустройству пожилых женщин. Все бабушки, которых вы увидите, активные и деятельные. Они на пенсии, но хотят чем-то заниматься, не хотят сидеть дома», — рассказал Галвонас в комментарии Delfi. По его словам, идею он привез из Грузии.

В ресторане подают блюда литовской кухни.

Новая газета. Балтия