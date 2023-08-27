Центр Тракай – без автомобилей: на улице Караиму ограничат движение автотранспорта

Самоуправление Тракайского района сообщает, что с 4 сентября улица Караиму становится пешеходной. Здесь будет ограничено движение автотранспорта.

По утверждению самоуправления, теперь в этой части города приоритет будет отдаваться пешеходам и велосипедистам.

Чтобы избавиться от образа Тракайского Старого города как хаотичной парковки, с 4 сентября на улице Караиму будет ограничено движение автотранспорта на отрезке от часовни св. Яна Непомуцкого до замковой смотровой площадки. 28 августа начнутся работы по горизонтальной разметке улиц.

Самоуправление отмечает, что движение транспорта в Старом городе – на вышеупомянутом отрезке улицы Караиму – не будет ограничиваться для жителей этой улицы, а также для специального и служебного транспорта. Для этих транспортных средств будут оборудованы стоп-островки.

Муниципалитет призывает людей, приезжающих в Тракай, пользоваться общественным транспортом или оставлять свои автомобили на бесплатных парковках на окраине города – на улице Вильняус Мажойи 2А (рядом с Тракайским рынком), на улице Сянкелё или на улице Караиму 99С и 99Б, – и затем продолжать путешествие на городском автобусе.