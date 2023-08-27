Naujienų srautas

БелАЭС в районе Островца
Новости 2 мин. назад

Островец привыкает к статусу столицы атомной энергетики Беларуси

Война России против Украины
Новости 17 мин. назад

ISW: украинские силы достаточно продвинулись на юге, чтобы атаковать вторую линию укреплений России

Пустые пивные бутылки
Новости 22 мин. назад

Пивоваренная компания Heineken продала свой бизнес в России производителю «Дихлофоса»

Максим Виторган
Новости 22 мин. назад

Максима Виторгана заменили на дипфейк в сериале «Контакт»

Youtube
Новости 57 мин. назад

В России готовят блокировку YouTube? Что об этом известно

Третий пол
Новости 57 мин. назад

Колумбия ввела третий пол в официальных документах

"Военно-патриотическое" воспитание в России
Новости 57 мин. назад

Маскировочные сети, встречи с военными и Z-клумба: как детей в российских лагерях учат Родину любить

Генерал Ричард Бэрронс длительное время возглавлял Объединенное командование Вооруженных сил Великобритании
Новости 1 ч. назад

Как Украине победить Россию. Британский генерал предложил три сценария окончания войны

Паланга
Новости 1 ч. назад

В Паланге открылся первый в Литве «Бабушкин ресторан»

Вильнюсский Старый город
Новости 1 ч. назад

Исследование: по мнению жителей Вильнюса, лучше всего жить в Старом городе, на Жверинасе и на Антакальнисе

Аналитическое агентство Graphikfa опубликовала доклад, подробно разбирающий российскую кампанию по дезинформации, направленную против саммита
Новости 1 ч. назад

Graphika: пророссийские комментаторы пытались повлиять на обсуждение в интернете Вильнюсского саммита НАТО

Тракай
Новости 1 ч. назад

Центр Тракай – без автомобилей: на улице Караиму ограничат движение автотранспорта

Смартфон
Новости 1 ч. назад

Telegram, WeChat, WhatsApp: какой мессенджер безопаснее?

Константин Эггерт
Новости 2 ч. назад

Журналист Константин Эггерт объявлен в России «иноагентом»

Вильнюсцы поддерживают членство Украины в НАТО 
Новости 2 ч. назад

Как изменилось отношение европейцев к Украине за полтора года полномасштабной российской агрессии

Неринга
Новости 3 ч. назад

Фестиваль, который пройдет в Неринге, ищет волонтеров для приведения в порядок охраняемых территорий

Новости2023.08.27 08:15

Центр Тракай – без автомобилей: на улице Караиму ограничат движение автотранспорта

E
ELTA 2023.08.27 08:15
Тракай
Тракай / Organizatorių nuotr.

Самоуправление Тракайского района сообщает, что с 4 сентября улица Караиму становится пешеходной. Здесь будет ограничено движение автотранспорта.

По утверждению самоуправления, теперь в этой части города приоритет будет отдаваться пешеходам и велосипедистам.

Чтобы избавиться от образа Тракайского Старого города как хаотичной парковки, с 4 сентября на улице Караиму будет ограничено движение автотранспорта на отрезке от часовни св. Яна Непомуцкого до замковой смотровой площадки. 28 августа начнутся работы по горизонтальной разметке улиц.

Самоуправление отмечает, что движение транспорта в Старом городе – на вышеупомянутом отрезке улицы Караиму – не будет ограничиваться для жителей этой улицы, а также для специального и служебного транспорта. Для этих транспортных средств будут оборудованы стоп-островки.

Муниципалитет призывает людей, приезжающих в Тракай, пользоваться общественным транспортом или оставлять свои автомобили на бесплатных парковках на окраине города – на улице Вильняус Мажойи 2А (рядом с Тракайским рынком), на улице Сянкелё или на улице Караиму 99С и 99Б, – и затем продолжать путешествие на городском автобусе.

Тракай
Тракай, улица Караиму
# Литва
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

новейшие, Самые читаемые

БелАЭС в районе Островца
3 мин. назад

Островец привыкает к статусу столицы атомной энергетики Беларуси

Война России против Украины
18 мин. назад

ISW: украинские силы достаточно продвинулись на юге, чтобы атаковать вторую линию укреплений России

Пустые пивные бутылки
23 мин. назад

Пивоваренная компания Heineken продала свой бизнес в России производителю «Дихлофоса»

Максим Виторган
23 мин. назад

Максима Виторгана заменили на дипфейк в сериале «Контакт»

Youtube
58 мин. назад

В России готовят блокировку YouTube? Что об этом известно

Третий пол
58 мин. назад

Колумбия ввела третий пол в официальных документах

"Военно-патриотическое" воспитание в России
58 мин. назад

Маскировочные сети, встречи с военными и Z-клумба: как детей в российских лагерях учат Родину любить

Генерал Ричард Бэрронс длительное время возглавлял Объединенное командование Вооруженных сил Великобритании
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА 5
1 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Как Украине победить Россию. Британский генерал предложил три сценария окончания войны

5
Паланга
1 ч. назад

В Паланге открылся первый в Литве «Бабушкин ресторан»

Вильнюсский Старый город
1 ч. назад

Исследование: по мнению жителей Вильнюса, лучше всего жить в Старом городе, на Жверинасе и на Антакальнисе

Эмблема ЧВК "Вагнер"
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2023.08.26 13:17
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Бойцы ЧВК «Вагнер» останутся в Беларуси. Видимо, для сохранения напряженности на границе с Польшей и Литвой

Непозволительный поцелуй Луиса Рубиалеса
2023.08.26 13:17

ФИФА возбудила дело против президента испанской федерации

На митинге белорусской оппозиции в Вильнюсе
2023.08.27 06:15

ДГБ: сторонники литвинизма могут усилить напряжение между этническими группами Литвы

Неринга
2023.08.27 07:10

Фестиваль, который пройдет в Неринге, ищет волонтеров для приведения в порядок охраняемых территорий

Генерал Ричард Бэрронс длительное время возглавлял Объединенное командование Вооруженных сил Великобритании
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА 5
2023.08.27 09:00
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Как Украине победить Россию. Британский генерал предложил три сценария окончания войны

5
Паланга
2023.08.27 08:45

В Паланге открылся первый в Литве «Бабушкин ресторан»

Вильнюсцы поддерживают членство Украины в НАТО 
2023.08.27 07:25

Как изменилось отношение европейцев к Украине за полтора года полномасштабной российской агрессии

Вильнюсский Старый город
2023.08.27 08:40

Исследование: по мнению жителей Вильнюса, лучше всего жить в Старом городе, на Жверинасе и на Антакальнисе

Смартфон
2023.08.27 08:15

Telegram, WeChat, WhatsApp: какой мессенджер безопаснее?

Константин Эггерт
2023.08.27 08:00

Журналист Константин Эггерт объявлен в России «иноагентом»