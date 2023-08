Telegram, WeChat, WhatsApp: какой мессенджер безопаснее?

Публичные каналы Telegram хорошо подходят для распространения новостей. Возможности платформы позволяют комбинировать форматы, встраивать видео, обмениваться внешними ссылками, цитировать и пересылать контент из других каналов, оставлять комментарии и реакции, вести прямые трансляции. Все эти возможности привлекают новостные каналы, независимых журналистов, создателей контента и небольших цифровых новостных изданий. После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году крупные и авторитетные СМИ активировали Telegram-каналы для распространения новостей. Среди первых авторитетных американских СМИ, открывших Telegram-каналы после российского вторжения, стали газеты The Washington Post и The New York Times.

