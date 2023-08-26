Муж премьер-министра Эстонии Каи Каллас заявил о выходе из бизнеса, связанного с РФ

В парламенте страны требуют отставки главы кабмина.

Супруг премьер-министра Эстонии Каи Каллас Арво Халлик объявил о намерении продать все свои акции и выйти из состава совета директоров компании Stark Logistics, занимающейся грузоперевозками в Россию. Об этом сообщает портал ERR.

В своем заявлении для эстонских СМИ Халлик отметил, что понимает, какой урон для репутации его супруги может нанести скандал, связанный с его бизнесом и деловыми отношениями его фирмы с Россией. «Я договорился с другими акционерами Stark Logistics, что немедленно продам все свои акции обратно Stark Logistics, а также выйду из правления компании, расторгну трудовой договор финансового менеджера, откажусь от любых других ролей и обязанностей и передам их другим сотрудникам», – уточнил он.

Говоря о деловых связах его компании с РФ, Халлик сказал: «Мы много раз обсуждали вопрос перевозки для нашего клиента и верили, что поступаем правильно, помогая нужным людям и спасая там хорошую эстонскую компанию, иначе мы бы не смогли этого сделать. Я понимаю, что многие люди в Эстонии так не считают. Наоборот, им не кажется это моральным в свете агрессивной войны России».

Он также подтвердил слова Каллас, которая днем ранее в комментарии для агентства Bloomberg заявила, что не имеет представления о бизнесе своего мужа. «На этой неделе мы обсудили все это в свете освещения в СМИ, и ее оценка была четкой – никакие обстоятельства не оправдывают осуществление этих перевозок. Но остановка перевозок для меня уже не является достаточным шагом <...>. В этих обстоятельствах мне лучше полностью отказаться от своей доли в Stark Logistics и работы в компании», – подчеркнул Халлик.

Ранее в своем расследовании ERR выяснил, что Арво Халлику принадлежит миноритарная доля в Stark Logistics, которая после начала полномасштабной российской агрессии продолжает заниматься перевозками в РФ. По словам гендиректора компании Кристьяна Краага, Stark Logistics получила от перевозок в Россию с февраля 2022 года более 1,5 млн евро.

Расследование ERR вызвало широкий резонанс в Эстонии. Глава государства Алар Карис заявил, что Каллас обязана подробно ответить на вопросы о компании своего мужа, у которой нашли связи с Россией. «Общественность ждет объяснений от премьер-министра. И после этого ей, наверное, придется подумать самой и поговорить со своими советниками о том, каковы будут дальнейшие действия», – отметил он.

Вопрос о возможной отставке Каллас с поста премьер-министра начали обсуждать в Рийгикогу (парламент Эстонии). Так, фракция Центристской партии начала переговоры с другими парламентскими фракциями о выражении вотума недоверия главе эстонского правительства.

«Скандал с Каей Каллас нанес серьезный ущерб имиджу эстонского государства. Кая Каллас была одной из самых активных защитников Украины как в Эстонии, так и в Европе и подчеркивала важность введения и обеспечения соблюдения санкций. Она также призвала компании использовать свой моральный компас. К сожалению, глава правительства не вела себя так, как говорила, и не ответила внятно на вопрос, знала ли она, что компания ее мужа работает в России», – заявил глава фракции Центристской партии Танель Кийк.

В декабре 2022 года Каллас говорила, что «не считает правильным» участие эстонских госкомпаний в перевозках товаров, в частности, никеля, из России, даже если они не подпадают под санкции. В мае 2023 года в интервью изданию Financial Times она отметила, что ей приходилось «умолять» эстонские компании не помогать с «серыми» поставками в Россию подсанкционных товаров.

Голос Америки