Naujienų srautas

Один из первых снимков, отправленных после мягкой посадки
Новости 1 ч. назад

Первые шаги индийского лунохода: ровер «Прагъян» начал работу

Болезнь легионеров в Польше
Новости 1 ч. назад

Вспышка болезни легионеров в Польше унесла жизни пяти человек

Вивек Рамасвами
Новости 1 ч. назад

В дебатах, где не участвовал Трамп, неожиданно победил Вивек Рамасвами. Кто он, и как так вышло?

Фестиваль военных оркестров стран НАТО
Новости 1 ч. назад

В Вильнюсе – международный фестиваль военных оркестров

Кристийонас Бартошявичюс
Новости 2 ч. назад

Суд запретил экс-депутату Бартошявичюсу пользоваться имеющимися в банке деньгами

Владимир Путин
Новости 2 ч. назад

Путин подписал указ о приведении к присяге добровольцев

Орден Суворова III степени, учрежденный в Советском Союзе в 1942 году
Новости 2 ч. назад

РПЦ может начать процесс канонизации Суворова

Александр Лукашенко
Новости 2 ч. назад

Лукашенко заявил, что не был обязан обеспечить безопасность Пригожина

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас с супругом Арво Халликом
Новости 2 ч. назад

Муж премьер-министра Эстонии Каи Каллас заявил о выходе из бизнеса, связанного с РФ

Агне Билотайте и Рустамас Любаевас
Новости 2 ч. назад

Любаевас говорит, что его удивляет поток нелегальных мигрантов в Латвию

Бело-сине-белый флаг с эмблемой легиона "Свобода России"
Новости 3 ч. назад

Россиянину дали 8 лет за попытку вступить в легион «Свобода России»

В Ирпене открылся детский сад, восстановленный на средства Литвы
Новости 3 ч. назад

В украинском Ирпене открылся детский сад «Рута». На его восстановление Литва выделила более 4,9 млн. евро

Стихийный мемориал Евгению Пригожину
Новости 3 ч. назад

По всей России появляются стихийные мемориалы Пригожину. Фото

Флаг Латвии
Новости 3 ч. назад

Четырёх граждан Латвии задержали по подозрению в работе на ФСБ России

Арвидас Анушаускас
Новости 5 ч. назад

Анушаускас: «Конвенция о кассетных боеприпасах ограничивает возможности защиты Литвы»

Литовско-беларусская граница
Новости 18 ч. назад

МИД Литвы вручил Беларуси ноту из-за срезанных на границе столбов с камерами

Новости2023.08.26 08:35

Муж премьер-министра Эстонии Каи Каллас заявил о выходе из бизнеса, связанного с РФ

ГА
Голос Америки 2023.08.26 08:35
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас с супругом Арво Халликом
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас с супругом Арво Халликом / фото AP

В парламенте страны требуют отставки главы кабмина.

Супруг премьер-министра Эстонии Каи Каллас Арво Халлик объявил о намерении продать все свои акции и выйти из состава совета директоров компании Stark Logistics, занимающейся грузоперевозками в Россию. Об этом сообщает портал ERR.

В своем заявлении для эстонских СМИ Халлик отметил, что понимает, какой урон для репутации его супруги может нанести скандал, связанный с его бизнесом и деловыми отношениями его фирмы с Россией. «Я договорился с другими акционерами Stark Logistics, что немедленно продам все свои акции обратно Stark Logistics, а также выйду из правления компании, расторгну трудовой договор финансового менеджера, откажусь от любых других ролей и обязанностей и передам их другим сотрудникам», – уточнил он.

Говоря о деловых связах его компании с РФ, Халлик сказал: «Мы много раз обсуждали вопрос перевозки для нашего клиента и верили, что поступаем правильно, помогая нужным людям и спасая там хорошую эстонскую компанию, иначе мы бы не смогли этого сделать. Я понимаю, что многие люди в Эстонии так не считают. Наоборот, им не кажется это моральным в свете агрессивной войны России».

Он также подтвердил слова Каллас, которая днем ранее в комментарии для агентства Bloomberg заявила, что не имеет представления о бизнесе своего мужа. «На этой неделе мы обсудили все это в свете освещения в СМИ, и ее оценка была четкой – никакие обстоятельства не оправдывают осуществление этих перевозок. Но остановка перевозок для меня уже не является достаточным шагом <...>. В этих обстоятельствах мне лучше полностью отказаться от своей доли в Stark Logistics и работы в компании», – подчеркнул Халлик.

Ранее в своем расследовании ERR выяснил, что Арво Халлику принадлежит миноритарная доля в Stark Logistics, которая после начала полномасштабной российской агрессии продолжает заниматься перевозками в РФ. По словам гендиректора компании Кристьяна Краага, Stark Logistics получила от перевозок в Россию с февраля 2022 года более 1,5 млн евро.

Расследование ERR вызвало широкий резонанс в Эстонии. Глава государства Алар Карис заявил, что Каллас обязана подробно ответить на вопросы о компании своего мужа, у которой нашли связи с Россией. «Общественность ждет объяснений от премьер-министра. И после этого ей, наверное, придется подумать самой и поговорить со своими советниками о том, каковы будут дальнейшие действия», – отметил он.

Вопрос о возможной отставке Каллас с поста премьер-министра начали обсуждать в Рийгикогу (парламент Эстонии). Так, фракция Центристской партии начала переговоры с другими парламентскими фракциями о выражении вотума недоверия главе эстонского правительства.

«Скандал с Каей Каллас нанес серьезный ущерб имиджу эстонского государства. Кая Каллас была одной из самых активных защитников Украины как в Эстонии, так и в Европе и подчеркивала важность введения и обеспечения соблюдения санкций. Она также призвала компании использовать свой моральный компас. К сожалению, глава правительства не вела себя так, как говорила, и не ответила внятно на вопрос, знала ли она, что компания ее мужа работает в России», – заявил глава фракции Центристской партии Танель Кийк.

В декабре 2022 года Каллас говорила, что «не считает правильным» участие эстонских госкомпаний в перевозках товаров, в частности, никеля, из России, даже если они не подпадают под санкции. В мае 2023 года в интервью изданию Financial Times она отметила, что ей приходилось «умолять» эстонские компании не помогать с «серыми» поставками в Россию подсанкционных товаров.

Голос Америки

# В мире
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

новейшие, Самые читаемые

Один из первых снимков, отправленных после мягкой посадки
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
1 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Первые шаги индийского лунохода: ровер «Прагъян» начал работу

Болезнь легионеров в Польше
1 ч. назад

Вспышка болезни легионеров в Польше унесла жизни пяти человек

Вивек Рамасвами
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
1 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

В дебатах, где не участвовал Трамп, неожиданно победил Вивек Рамасвами. Кто он, и как так вышло?

Фестиваль военных оркестров стран НАТО
1 ч. назад

В Вильнюсе – международный фестиваль военных оркестров

Кристийонас Бартошявичюс
2 ч. назад

Суд запретил экс-депутату Бартошявичюсу пользоваться имеющимися в банке деньгами

Владимир Путин
2 ч. назад

Путин подписал указ о приведении к присяге добровольцев

Орден Суворова III степени, учрежденный в Советском Союзе в 1942 году
2 ч. назад

РПЦ может начать процесс канонизации Суворова

Александр Лукашенко
2 ч. назад

Лукашенко заявил, что не был обязан обеспечить безопасность Пригожина

Агне Билотайте и Рустамас Любаевас
3 ч. назад

Любаевас говорит, что его удивляет поток нелегальных мигрантов в Латвию

Бело-сине-белый флаг с эмблемой легиона "Свобода России"
3 ч. назад

Россиянину дали 8 лет за попытку вступить в легион «Свобода России»

Ольга Карач
9
2023.08.25 14:28

От выступления в Сейме до осуждения: как резко изменилось отношение к белоруской активистке Карач?

9
Концерт на Ратушной площади Вильнюса "За ВАШУ и НАШУ СВОБОДУ!"
45
2023.08.25 12:03

Фоторепортаж: День Независимости Украины на Ратушной площади в Вильнюсе

45
Литовско-беларусская граница
2023.08.25 17:02

МИД Литвы вручил Беларуси ноту из-за срезанных на границе столбов с камерами

Падение самолета Пригожина
8
2023.08.25 16:03

Чего стоит ожидать Литве после смерти Пригожина?: мнение экспертов

8
Ольга Карач
2023.08.25 12:12

Белорусская активистка О. Карач обжаловала решение об отказе в политубежище

Пункт проверки на коронавирус в Вильнюсском аэропорту
2023.08.25 15:02

Новый штамм коронавируса может быть агрессивнее предыдущих

Выставка "Старые мастера из музеев Украины"
10
2023.08.25 16:34

Европейские шедервы живописи в вильнюсской Картинной галерее

10
Дмитрий Песков
2023.08.25 14:49

В Кремле отреагировали на обвинения в причастности Путина к крушению самолета Пригожина: «Все это ложь абсолютная»

„Heineken“
2023.08.25 13:41

Пивоваренный концерн Heineken продал все свои российские активы за 1 евро

Арвидас Анушаускас
2023.08.25 15:33

Анушаускас не комментирует досудебное расследование об обнародованной им информации