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Новости2023.08.27 08:35

Graphika: пророссийские комментаторы пытались повлиять на обсуждение в интернете Вильнюсского саммита НАТО

ГА
Голос Америки 2023.08.27 08:35
Аналитическое агентство Graphikfa опубликовала доклад, подробно разбирающий российскую кампанию по дезинформации, направленную против саммита
Аналитическое агентство Graphikfa опубликовала доклад, подробно разбирающий российскую кампанию по дезинформации, направленную против саммита / скриншот

Аналитическое агентство Graphika, использующее передовые технологии для анализа социальных сетей, опубликовало доклад, подробно разбирающий российскую кампанию по дезинформации, направленную против саммита НАТО в Вильнюсе.

В докладе, опубликованном в понедельник, говорится, что агенты влияния, связанные с Россией, использовали старые приемы и новую тактику в своих операциях в соцсетях. Их задача состояла в оказании влияния на обсуждение в интернете хода и итогов саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года.

Пророссийские комментаторы использовали ложь и обман для продвижения нарративов, направленных на очернение НАТО и Литвы.

Graphika сообщает, что пророссийскими комментаторами в интернете распространялись документы, якобы полученные в результате взлома сетей литовского правительства, а также ложные утверждения о расходах НАТО и о вмешательстве альянса во внутренние дела Франции.

Graphika зафиксировала две операции влияния, в которых использовались различные тактики для обмана интернет-аудитории. Российские интернет-тролли, в частности, распространяли фальшивые пресс-релизы НАТО и использовали подставных лиц на различных интернет-платформах.

Graphika утверждает, что первая операция влияния осуществлялась с помощью многочисленных «клонов» аутентичных СМИ, в том числе фейковых сайтов западных и украинских изданий Bild, 20minutes, Ansa, The Guardian, РБК-Украина, и предлагала пользователям фальшивые статьи, видеоролики и опросы, якобы размещенные на сайтах авторитетных изданий.

Для этого злоумышленники приобрели десятки доменных имен в Интернете, схожих с именами аутентичных СМИ, и скопировали их дизайн.

Фейковый сайт Nato.ws продвигался в твиттере сетью ботов, которые почти исключительно размещают ссылки, перенаправляющие на поддельные веб-сайты.

Скриншоты домашних страниц фейкового сайта НАТО - nato.ws (адрес официального вебсайта Североатлантического альянса - nato.int), международного информагентства GulfNews.ltd (настоящий адрес - gulfnews.com), а также украинских новостных порталов Obozrevatel.ltd (obozrevatel.com) и РБК-Украина RBK.media (rbc.ua)
Скриншоты домашних страниц фейкового сайта НАТО - nato.ws (адрес официального вебсайта Североатлантического альянса - nato.int), международного информагентства GulfNews.ltd (настоящий адрес - gulfnews.com), а также украинских новостных порталов Obozrevatel.ltd (obozrevatel.com) и РБК-Украина RBK.media (rbc.ua) / скриншоты

Во второй операции были задействованы фальшивые и подставные лица для распространения в Интернете документов, украденных в результате взломов, и фальсифицированных документов.

Graphika отмечает, что практически одновременная атака на интернет-ресурсы, посвященные саммиту НАТО, говорит о «постоянстве и многогранности российских операций влияния». Согласно анализу, в этих атаках было задействовано множество комментаторов, действующих одновременно, но не всегда в прямом взаимодействии, для достижения одних и тех же целей.

Скриншоты аккаунтов пророссийских аккаунтов в твиттере. В качестве аватаров вымышленных пользователей с преимущественно женскими именами использовались персонажи японских аниме
Скриншоты аккаунтов пророссийских аккаунтов в твиттере. В качестве аватаров вымышленных пользователей с преимущественно женскими именами использовались персонажи японских аниме / скриншоты

«Несмотря на такую настойчивость, эти операции, судя по всему, оказали ограниченное влияние на обсуждение вильнюсского саммита в интернете, – говорится в докладе. – Их контент получил минимальное количество просмотров от аутентичных пользователей, а то, что удалось найти в сети, обсуждалось в основном в существующих прокремлевских сообществах».

Голос Америки

Аналитическое агентство Graphikfa опубликовала доклад, подробно разбирающий российскую кампанию по дезинформации, направленную против саммита
Скриншоты домашних страниц фейкового сайта НАТО - nato.ws (адрес официального вебсайта Североатлантического альянса - nato.int), международного информагентства GulfNews.ltd (настоящий адрес - gulfnews.com), а также украинских новостных порталов Obozrevatel.ltd (obozrevatel.com) и РБК-Украина RBK.media (rbc.ua)
Скриншоты аккаунтов пророссийских аккаунтов в твиттере. В качестве аватаров вымышленных пользователей с преимущественно женскими именами использовались персонажи японских аниме
# Литва# Украина# фейки
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