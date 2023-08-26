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Новости2023.08.26 08:25

Россиянину дали 8 лет за попытку вступить в легион «Свобода России»

РC
Радио «Cвобода» 2023.08.26 08:25
Бело-сине-белый флаг с эмблемой легиона "Свобода России"
Бело-сине-белый флаг с эмблемой легиона "Свобода России" / Wikipedia

Брянский областной суд приговорил к восьми годам лишения свободы 36-летнего уроженца Мордовии Михаила Глухова, признав его виновным в государственной измене.

По версии ФСБ, Глухов пытался вступить в легион "Свобода России", который воюет на стороне ВСУ, и был задержан при попытке перехода границы с Украиной в районе Брянской области.

На официальном сайте областного суда утверждается, что в своих действиях Глухов раскаялся и во время процесса отказался от последнего слова с целью смягчения наказания. В итоге он получил срок меньше нижнего предела, указанного в соответствующей статье уголовного кодекса.

Легион "Свобода России" – вооружённое подразделение, созданное на территории Украины, как утверждают его представители, из граждан России – в том числе из бывших солдат российской армии, взятых в плен ВСУ. В качестве одной из своих главных целей участники легиона объявили демонтаж путинского режима и освобождение от него всех российских территорий.

Весной и в начале лета текущего года вместе с другим похожим подразделением, "Русским добровольческим корпусом", легион заходил в Брянскую и Белгородские области, взяв в плен как минимум 12 российских военных.

Публично от "Свободы России" часто выступают перебравшийся в Киев бывший депутат Госдумы Илья Пономарев и боец с позывным "Цезарь", который, как выяснили СМИ, ранее был связан с российской праворадикальной организацией "Имперский легион". В России легион "Свобода России" признан террористической организацией.

Радио Свобода

# В мире# Война в Украине
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