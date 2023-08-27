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Новости2023.08.27 11:05

Таяние льдов в Антарктиде привело к массовой гибели пингвинят

РC
Радио «Cвобода» 2023.08.27 11:05
Пингвины
Пингвины / Shutterstock

Из-за таяния льдов в антарктическом море Беллинсгаузена в четырёх из пяти колоний императорских пингвинов с высокой вероятностью не выжило ни одного птенца. Об этом пишут учёные из British Antarctic Survey в своём исследовании.

Авторы статьи изучили спутниковые снимки Антарктиды в 2022 году и выяснили, что в местах размножения пингвинов лёд полностью исчез задолго до того, как у птенцов появились бы водонепроницаемые перья.

Площадь морского льда в Антарктиде обновляет минимумы с 2016 года. Сокращение льдов, необходимых пингвинам для размножения, уже затронуло около трети из их известных колоний. Раньше пингвины реагировали на уменьшение ледяного покрова перемещаясь на следующий год в более стабильные места.

Однако, пишут учёные, это станет невозможно, если пострадают льды всего региона. Если таяние льдов в Антарктиде продолжится нынешними темпами, к концу столетия более 90% колоний императорских пингвинов окажутся на грани вымирания.

Сокращение ледяных покровов планеты учёные связывают с естественными природными явлениями, такими как Эль-Ниньо – повышение температуры экваториальных вод Тихого океана, последствия которых усугубляет антропогенное изменение климата.

Радио Свобода

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