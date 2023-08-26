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Лукашенко заявил, что не был обязан обеспечить безопасность Пригожина

РC
Радио «Cвобода» 2023.08.26 09:00
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко / фото AP

Авторитарный руководитель Беларуси Александр Лукашенко впервые высказался о предполагаемой гибели главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Он заявил, что не давал Пригожину гарантий его безопасности вне территории Беларуси. Также он рассказал, что предупреждал Пригожина, что после мятежа "Вагнера" в июне 2023 года его жизнь будет в опасности.

Лукашенко также сказал, что не считает, что к крушению самолёта Пригожина может быть причастен президент России Владимир Путин. "Я знаю Путина. Это расчётливый, очень спокойный и даже медлительный человек, принимая решения по другим, менее сложным вопросам. Поэтому я не могу представить, что это сделал Путин, что виноват Путин. Слишком грубая, непрофессиональная работа", – заявил Лукашенко.

В ответ на вопросы журналистов о дальнейшей судьбе наёмников ЧВК "Вагнер", находящихся в Беларуси, Лукашенко сообщил, что "ядро" ЧВК – около 10 тысяч человек – останется в стране. "Столько, сколько надо нам и этому подразделению, они будут у нас жить и работать", - уточнил он.

Частный самолёт основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина потерпел катастрофу в Тверской области 23 августа. Все 10 человек, находившиеся на борту, погибли. В списке пассажиров был указан Пригожин, а также его "правая рука" в ЧВК Дмитрий Уткин. Официального сообщения об опознании тел пока не было.

Радио Свобода

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