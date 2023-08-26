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Любаевас говорит, что его удивляет поток нелегальных мигрантов в Латвию

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BNS 2023.08.26 08:30
Агне Билотайте и Рустамас Любаевас
Агне Билотайте и Рустамас Любаевас / I. Gelūno / BNS nuotr.

Большое количество нелегальных мигрантов, прибывающих в Латвию из Беларуси в последнее время, вызывает удивление, говорит глава Службы охраны государственной границы Литвы Рустамас Любаевас.

"Мы определенно наблюдаем рост, особенно на границе с Латвией. Цифры в последние дни действительно удивляют, каждый день фиксируется более сотни попыток незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу", - сказал в пятницу журналистам глава пограничной службы.

За последнюю неделю число мигрантов, пытавшихся пересечь границу из Беларуси в Латвию, варьировалось от 11 до 143 человек в день. В Литве их число колебалось от нескольких до нескольких десятков.

"Именно поэтому нашими латвийскими коллегами были приняты решения об усилении охраны границы, а также об усилении пограничной службы Латвии другими учреждениями. Мы также реагируем гибко, оцениваем ситуацию и в зависимости от ситуации и степени риска принимаем решения о привлечении других учреждений", - сказал Любаевас.

Между тем министр внутренних дел Агне Билотайте заявила, что мигранты могут пытаться воспользоваться тем, что на границе с Беларусью Латвия принимает меньше мер, чем Литва.

"В Латвии до сих пор нет физического барьера, нет систем пограничного наблюдения, лишь недавно была задействована армия", - отметила министр.

Наплыв мигрантов из Беларуси начался в 2021 году. Международное сообщество утверждает, что он был организован белорусским режимом в отместку за введенные санкции.

# Литва
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