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Новости2023.08.25 12:38

В Москве задержали пенсионера с жёлто-синим букетом

РC
Радио «Cвобода» 2023.08.25 12:38
Украинский флаг
Украинский флаг / фото UNIAN

В Москве пенсионера с жёлто-синим букетом обвинили в нарушении порядка проведения митингов. Об этом сообщает телеграм-канал "Осторожно, Москва".

В День независимости Украины, 24 августа, 64-летний Александр М. пришёл к Кремлю, чтобы возложить цветы к Киевской стеле. Пенсионер был одет в синюю толстовку и жёлтые брюки, в руках нёс жёлто-синий букет – его задержала полиция. Возложить цветы он не успел.

Пенсионера доставили в отделение, где составили на него протокол о нарушении порядка проведения митингов и пикетов. Ему грозит штраф до 30 тысяч рублей.

Радио «Cвобода»

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