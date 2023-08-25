В Москве задержали пенсионера с жёлто-синим букетом

В Москве пенсионера с жёлто-синим букетом обвинили в нарушении порядка проведения митингов. Об этом сообщает телеграм-канал "Осторожно, Москва".

В День независимости Украины, 24 августа, 64-летний Александр М. пришёл к Кремлю, чтобы возложить цветы к Киевской стеле. Пенсионер был одет в синюю толстовку и жёлтые брюки, в руках нёс жёлто-синий букет – его задержала полиция. Возложить цветы он не успел.

Пенсионера доставили в отделение, где составили на него протокол о нарушении порядка проведения митингов и пикетов. Ему грозит штраф до 30 тысяч рублей.

Радио «Cвобода»