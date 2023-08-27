ДГБ: сторонники литвинизма могут усилить напряжение между этническими группами Литвы

Департамент государственной безопасности Литвы предупреждает, что деятельность сторонников литвинизма может усилить межэтническую напряженность в Литве, но не представляет реальной угрозы суверенитету Литвы и в последнее время не активизируется.

"По оценке ДГБ, деятельность сторонников литвинистской идеологии в настоящее время не представляет реальной угрозы суверенитету, конституционному строю и территориальной целостности Литовской Республики, однако распространяемые ими идеологические установки могут усилить межэтническую напряженность в государстве", - говорится в ответе ДГБ за запрос BNS.

ДГБ Литвы утверждает, что литвинизм - это радикальная ветвь белорусского национализма, одной из основных идеологических позиций которого является отрицание балтийского происхождения Великого княжества Литовского, а также сомнение в принадлежности значительной части литовских территорий, включая Вильнюс, Литве. Сторонники литвинизма также предъявляют территориальные претензии к другим государствам, граничащим с Беларусью.

В департаменте отмечают, что литвинисты негативно относятся к режимам в Москве и Минске и решительно отвергают их официальную версию истории, утверждающую, что русские и белорусы - "один народ".

Из-за такой позиции наиболее активные сторонники идеологии подвергаются репрессиям со стороны минского режима и вынуждены бежать в страны Евросоюза, в том числе в Литву, где они составляют часть активной оппозиции.

ДГБ утверждает, что идеологическое противостояние литовцев и белорусов под влиянием идеологии литвинизма продолжается уже более двух десятилетий на нишевых интернет-ресурсах, посвященных истории.

"Не заметно, чтобы за последние месяцы в социальных сетях значительно возросло распространение идеологических установок литвинизма, но некоторые высказывания сторонников этой идеологии в социальных сетях вызвали резонанс в литовском информационном пространстве и привели к дискуссиям о рисках, связанных с данным видом деятельности", - говорится в ответе департамента.

После увеличения иммиграции из Беларуси некоторые политики и общественные деятели Литвы начали предупреждать об угрозах, исходящих от литвинистской идеологии.

Светлана Тихановская / S. Lisausko / BNS nuotr.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что эта проблема создана искусственно, чтобы навредить белорусско-литовским отношениям.

Она заявила, что в Беларуси "такой дискуссии нет", и заявила, что сама никогда не поставит под сомнение территориальную целостность Литвы.