Naujienų srautas

На митинге белорусской оппозиции в Вильнюсе
Новости 40 мин. назад

ДГБ: сторонники литвинизма могут усилить напряжение между этническими группами Литвы

Эмблема ЧВК "Вагнер"
Новости 17 ч. назад

Бойцы ЧВК «Вагнер» останутся в Беларуси. Видимо, для сохранения напряженности на границе с Польшей и Литвой

Непозволительный поцелуй Луиса Рубиалеса
Новости 17 ч. назад

ФИФА возбудила дело против президента испанской федерации

Один из первых снимков, отправленных после мягкой посадки
Новости 21 ч. назад

Первые шаги индийского лунохода: ровер «Прагъян» начал работу

Болезнь легионеров в Польше
Новости 21 ч. назад

Вспышка болезни легионеров в Польше унесла жизни пяти человек

Вивек Рамасвами
Новости 21 ч. назад

В дебатах, где не участвовал Трамп, неожиданно победил Вивек Рамасвами. Кто он, и как так вышло?

Фестиваль военных оркестров стран НАТО
Новости 21 ч. назад

В Вильнюсе – международный фестиваль военных оркестров

Кристийонас Бартошявичюс
Новости 21 ч. назад

Суд запретил экс-депутату Бартошявичюсу пользоваться имеющимися в банке деньгами

Владимир Путин
Новости 21 ч. назад

Путин подписал указ о приведении к присяге добровольцев

Орден Суворова III степени, учрежденный в Советском Союзе в 1942 году
Новости 21 ч. назад

РПЦ может начать процесс канонизации Суворова

Александр Лукашенко
Новости 21 ч. назад

Лукашенко заявил, что не был обязан обеспечить безопасность Пригожина

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас с супругом Арво Халликом
Новости 22 ч. назад

Муж премьер-министра Эстонии Каи Каллас заявил о выходе из бизнеса, связанного с РФ

Агне Билотайте и Рустамас Любаевас
Новости 22 ч. назад

Любаевас говорит, что его удивляет поток нелегальных мигрантов в Латвию

Бело-сине-белый флаг с эмблемой легиона "Свобода России"
Новости 22 ч. назад

Россиянину дали 8 лет за попытку вступить в легион «Свобода России»

В Ирпене открылся детский сад, восстановленный на средства Литвы
Новости 22 ч. назад

В украинском Ирпене открылся детский сад «Рута». На его восстановление Литва выделила более 4,9 млн. евро

Стихийный мемориал Евгению Пригожину
Новости 22 ч. назад

По всей России появляются стихийные мемориалы Пригожину. Фото

Новости2023.08.27 06:15

ДГБ: сторонники литвинизма могут усилить напряжение между этническими группами Литвы

B
BNS 2023.08.27 06:15
На митинге белорусской оппозиции в Вильнюсе
На митинге белорусской оппозиции в Вильнюсе / E.Blaževič/LRT nuotr.

Департамент государственной безопасности Литвы предупреждает, что деятельность сторонников литвинизма может усилить межэтническую напряженность в Литве, но не представляет реальной угрозы суверенитету Литвы и в последнее время не активизируется.

"По оценке ДГБ, деятельность сторонников литвинистской идеологии в настоящее время не представляет реальной угрозы суверенитету, конституционному строю и территориальной целостности Литовской Республики, однако распространяемые ими идеологические установки могут усилить межэтническую напряженность в государстве", - говорится в ответе ДГБ за запрос BNS.

ДГБ Литвы утверждает, что литвинизм - это радикальная ветвь белорусского национализма, одной из основных идеологических позиций которого является отрицание балтийского происхождения Великого княжества Литовского, а также сомнение в принадлежности значительной части литовских территорий, включая Вильнюс, Литве. Сторонники литвинизма также предъявляют территориальные претензии к другим государствам, граничащим с Беларусью.

В департаменте отмечают, что литвинисты негативно относятся к режимам в Москве и Минске и решительно отвергают их официальную версию истории, утверждающую, что русские и белорусы - "один народ".

Из-за такой позиции наиболее активные сторонники идеологии подвергаются репрессиям со стороны минского режима и вынуждены бежать в страны Евросоюза, в том числе в Литву, где они составляют часть активной оппозиции.

ДГБ утверждает, что идеологическое противостояние литовцев и белорусов под влиянием идеологии литвинизма продолжается уже более двух десятилетий на нишевых интернет-ресурсах, посвященных истории.

"Не заметно, чтобы за последние месяцы в социальных сетях значительно возросло распространение идеологических установок литвинизма, но некоторые высказывания сторонников этой идеологии в социальных сетях вызвали резонанс в литовском информационном пространстве и привели к дискуссиям о рисках, связанных с данным видом деятельности", - говорится в ответе департамента.

После увеличения иммиграции из Беларуси некоторые политики и общественные деятели Литвы начали предупреждать об угрозах, исходящих от литвинистской идеологии.

Светлана Тихановская
Светлана Тихановская / S. Lisausko / BNS nuotr.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что эта проблема создана искусственно, чтобы навредить белорусско-литовским отношениям.

Она заявила, что в Беларуси "такой дискуссии нет", и заявила, что сама никогда не поставит под сомнение территориальную целостность Литвы.

На митинге белорусской оппозиции в Вильнюсе
Светлана Тихановская
# Литва# Беларусь
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

новейшие, Самые читаемые

Эмблема ЧВК "Вагнер"
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
17 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Бойцы ЧВК «Вагнер» останутся в Беларуси. Видимо, для сохранения напряженности на границе с Польшей и Литвой

Непозволительный поцелуй Луиса Рубиалеса
17 ч. назад

ФИФА возбудила дело против президента испанской федерации

Один из первых снимков, отправленных после мягкой посадки
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
21 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Первые шаги индийского лунохода: ровер «Прагъян» начал работу

Болезнь легионеров в Польше
21 ч. назад

Вспышка болезни легионеров в Польше унесла жизни пяти человек

Вивек Рамасвами
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
21 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

В дебатах, где не участвовал Трамп, неожиданно победил Вивек Рамасвами. Кто он, и как так вышло?

Фестиваль военных оркестров стран НАТО
21 ч. назад

В Вильнюсе – международный фестиваль военных оркестров

Кристийонас Бартошявичюс
21 ч. назад

Суд запретил экс-депутату Бартошявичюсу пользоваться имеющимися в банке деньгами

Владимир Путин
21 ч. назад

Путин подписал указ о приведении к присяге добровольцев

Орден Суворова III степени, учрежденный в Советском Союзе в 1942 году
21 ч. назад

РПЦ может начать процесс канонизации Суворова

Александр Лукашенко
21 ч. назад

Лукашенко заявил, что не был обязан обеспечить безопасность Пригожина

В Ирпене открылся детский сад, восстановленный на средства Литвы
2023.08.26 08:10

В украинском Ирпене открылся детский сад «Рута». На его восстановление Литва выделила более 4,9 млн. евро

Фестиваль военных оркестров стран НАТО
2023.08.26 09:33

В Вильнюсе – международный фестиваль военных оркестров

Агне Билотайте и Рустамас Любаевас
2023.08.26 08:30

Любаевас говорит, что его удивляет поток нелегальных мигрантов в Латвию

Болезнь легионеров в Польше
2023.08.26 09:40

Вспышка болезни легионеров в Польше унесла жизни пяти человек

Эмблема ЧВК "Вагнер"
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2023.08.26 13:17
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Бойцы ЧВК «Вагнер» останутся в Беларуси. Видимо, для сохранения напряженности на границе с Польшей и Литвой

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас с супругом Арво Халликом
2023.08.26 08:35

Муж премьер-министра Эстонии Каи Каллас заявил о выходе из бизнеса, связанного с РФ

Стихийный мемориал Евгению Пригожину
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА 13
2023.08.26 08:05
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

По всей России появляются стихийные мемориалы Пригожину. Фото

13
Александр Лукашенко
2023.08.26 09:00

Лукашенко заявил, что не был обязан обеспечить безопасность Пригожина

Кристийонас Бартошявичюс
2023.08.26 09:20

Суд запретил экс-депутату Бартошявичюсу пользоваться имеющимися в банке деньгами

Один из первых снимков, отправленных после мягкой посадки
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2023.08.26 09:50
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Первые шаги индийского лунохода: ровер «Прагъян» начал работу