Naujienų srautas

Евгений Пригожин
Новости 1 ч. назад

Росавиация сообщает о смерти Евгения Пригожина, который был на борту разбившегося самолёта

Евгений Пригожин
Новости 11 ч. назад

В Тверской области разбился бизнес-джет: в списке пассажиров был Евгений Пригожин

Виктория Чмилите-Нильсен
Новости 14 ч. назад

Чмилите-Нильсен: "Санкции для граждан России и Беларуси должны быть разными"

Литовско-белорусская граница
Новости 14 ч. назад

На границе Литвы с Беларусью двое неизвестных срезали столбы с видеокамерами

Ромуалдас Пожеркис, Балтийский путь 1989-08-23
Новости 14 ч. назад

Координатор Балтийского пути в Литве: «Когда люди, борясь за независимость, своими телами показывают, что они есть – не схалтуришь»

Зенитно-ракетный комплекс С-300
Новости 15 ч. назад

Разведка Украины заявила об уничтожении С-400 в Крыму

Г. Науседа в Киеве
Новости 15 ч. назад

Науседа обсудил с Зеленским в Киеве ситуацию на фронте и предоставляемую Литвой помощь

Украинцы в Литве
Новости 15 ч. назад

Выставки, «сумасшедшие барабанщики», и 300 литров борща: как в Литве планируют отметить День Независимости Украины

Г. Ландсбергис
Новости 16 ч. назад

Ландсбергис: "Вызывающих подозрение белорусов и сейчас пускают в Литву"

Поезд
Новости 16 ч. назад

Скуодис: "Пассажирский поезд Вильнюс-Рига будет уже в 2024 году"

Алесь Беляцкий
Новости 16 ч. назад

В Беларуси правозащитный центр "Вясна" признали "экстремистским формированием"

Граница
Новости 16 ч. назад

Комиссия на нацбезопасности думает запретить некоторым литовцам поездки в РФ и Беларусь

Порт Древерна
Новости 17 ч. назад

"Такого в Литве еще не было": два сейфа и 14 000 евро награбленного нагло увезли на лодке

Граница Литвы с Беларусью
Новости 18 ч. назад

Янушка о мерах Литвы по предотвращению угроз со стороны Беларуси: "Мы должны быть и гостеприимными, и справедливыми"

Студенты
Новости 19 ч. назад

В курсе о России для студентов осудили веганство, эвтаназию и аборты

Палаточный лагерь ЧВК «Вагнер» в Беларуси
Новости 20 ч. назад

Лауринавичюс: "Беларусь для "Вагнера" - это лишь лагерь"

Новости2023.08.24 06:58

Росавиация сообщает о смерти Евгения Пригожина, который был на борту разбившегося самолёта

LRT.lt
LRT.lt 2023.08.24 06:58
Евгений Пригожин
Евгений Пригожин / стоп-кадр видеозаписи Twitter

В Бологовском районе Тверской области вечером в среду разбился самолёт, на борту которого, как утверждает Росавиация, был глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

В МЧС утверждают, что на борту были десять человек, все они погибли. Росавиация сообщила, что имя Пригожина было в списке пассажиров.

Ведомство впоследствии опубликовало список из семи пассажиров и трёх членов экипажа. Помимо Пригожина, в нём также Дмитрий Уткин (позывной "Вагнер") – один из командиров ЧВК. В списке также Сергей Пропустин, Евгений Маркарян, Александр Тотьмин, Валерий Чекалов, Николай Матусеев и три члена экипажа. Валерий Чекалов, судя по всему, один из руководителей структур Пригожина, СМИ утверждали, что он известен как "Ровер". Маркарян, Тотмин и Пропустин, как обратила внимание "База", находятся в базе данных украинского проекта "Миротворец" как лица, связанные с ЧВК "Вагнер".

По словам источника “Медузы”, связанного с администрацией Подмосковья, в среду Пригожин прилетел из Африки в Москву, где провел встречи, связанные с поставками питания в учебные заведения, после чего полетел домой в Санкт-Петербург. Связанный с “ЧВК Вагнер” телеграм-канал Grey Zone объявил его погибшим, добавив: “Но даже в Аду он будет лучшим”, внутри пригожинских структур тоже стали сообщать о смерти “шефа”. На здании “ЧВК Вагнер” в Петербурге загорелся крест.

На месте крушения, как сообщается, найдены 10 тел. Они, как сообщается, сильно обгорели, опознания пока не было. "Интерфакс" заявил о завершении поисково-спасательной операции.

Источники политического обозревателя “Медузы” в околокремлевских кругах сказали, что не удивлены гибелью Пригожина, президент США тоже не удивлен (на вопрос, стоит ли за этим Путин, Байден ответил, что мало за чем в России не стоит Путин). Касательно причин крушения самолета есть две версии: его сбили ракетой или на борту произошел взрыв.

# В мире
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

новейшие, Самые читаемые

Евгений Пригожин
11 ч. назад

В Тверской области разбился бизнес-джет: в списке пассажиров был Евгений Пригожин

Виктория Чмилите-Нильсен
14 ч. назад

Чмилите-Нильсен: "Санкции для граждан России и Беларуси должны быть разными"

Литовско-белорусская граница
14 ч. назад

На границе Литвы с Беларусью двое неизвестных срезали столбы с видеокамерами

Ромуалдас Пожеркис, Балтийский путь 1989-08-23
Интервью LRT.lt 5
14 ч. назад
Интервью LRT.lt

Координатор Балтийского пути в Литве: «Когда люди, борясь за независимость, своими телами показывают, что они есть – не схалтуришь»

5
Зенитно-ракетный комплекс С-300
15 ч. назад

Разведка Украины заявила об уничтожении С-400 в Крыму

Г. Науседа в Киеве
7
15 ч. назад

Науседа обсудил с Зеленским в Киеве ситуацию на фронте и предоставляемую Литвой помощь

7
Украинцы в Литве
5
15 ч. назад

Выставки, «сумасшедшие барабанщики», и 300 литров борща: как в Литве планируют отметить День Независимости Украины

5
Г. Ландсбергис
16 ч. назад

Ландсбергис: "Вызывающих подозрение белорусов и сейчас пускают в Литву"

Поезд
16 ч. назад

Скуодис: "Пассажирский поезд Вильнюс-Рига будет уже в 2024 году"

Алесь Беляцкий
16 ч. назад

В Беларуси правозащитный центр "Вясна" признали "экстремистским формированием"

Украинцы в Литве
2023.08.23 10:29

Опрос: Большинство украинцев против уступок РФ территорий

Евгений Пригожин
2023.08.23 20:24

В Тверской области разбился бизнес-джет: в списке пассажиров был Евгений Пригожин

Поезд
2023.08.23 15:46

Скуодис: "Пассажирский поезд Вильнюс-Рига будет уже в 2024 году"

Граница Литвы с Беларусью
6
2023.08.23 13:46

Янушка о мерах Литвы по предотвращению угроз со стороны Беларуси: "Мы должны быть и гостеприимными, и справедливыми"

6
Виктория Чмилите-Нильсен
2023.08.23 17:41

Чмилите-Нильсен: "Санкции для граждан России и Беларуси должны быть разными"

Украинцы в Литве
5
2023.08.23 16:27

Выставки, «сумасшедшие барабанщики», и 300 литров борща: как в Литве планируют отметить День Независимости Украины

5
Граница
2023.08.23 15:18

Комиссия на нацбезопасности думает запретить некоторым литовцам поездки в РФ и Беларусь

Палаточный лагерь ЧВК «Вагнер» в Беларуси
5
2023.08.23 11:51

Лауринавичюс: "Беларусь для "Вагнера" - это лишь лагерь"

5
Автомагистраль
8
2023.08.23 10:03

Состояние дорог в Литве плохое: через пять лет государственные магистрали также потребуют капитального ремонта

8
Балтийский путь
2023.08.23 08:57

В Литве отмечается годовщина Балтийского пути