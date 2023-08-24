Росавиация сообщает о смерти Евгения Пригожина, который был на борту разбившегося самолёта

В Бологовском районе Тверской области вечером в среду разбился самолёт, на борту которого, как утверждает Росавиация, был глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

В МЧС утверждают, что на борту были десять человек, все они погибли. Росавиация сообщила, что имя Пригожина было в списке пассажиров.

Ведомство впоследствии опубликовало список из семи пассажиров и трёх членов экипажа. Помимо Пригожина, в нём также Дмитрий Уткин (позывной "Вагнер") – один из командиров ЧВК. В списке также Сергей Пропустин, Евгений Маркарян, Александр Тотьмин, Валерий Чекалов, Николай Матусеев и три члена экипажа. Валерий Чекалов, судя по всему, один из руководителей структур Пригожина, СМИ утверждали, что он известен как "Ровер". Маркарян, Тотмин и Пропустин, как обратила внимание "База", находятся в базе данных украинского проекта "Миротворец" как лица, связанные с ЧВК "Вагнер".

По словам источника “Медузы”, связанного с администрацией Подмосковья, в среду Пригожин прилетел из Африки в Москву, где провел встречи, связанные с поставками питания в учебные заведения, после чего полетел домой в Санкт-Петербург. Связанный с “ЧВК Вагнер” телеграм-канал Grey Zone объявил его погибшим, добавив: “Но даже в Аду он будет лучшим”, внутри пригожинских структур тоже стали сообщать о смерти “шефа”. На здании “ЧВК Вагнер” в Петербурге загорелся крест.

На месте крушения, как сообщается, найдены 10 тел. Они, как сообщается, сильно обгорели, опознания пока не было. "Интерфакс" заявил о завершении поисково-спасательной операции.

Источники политического обозревателя “Медузы” в околокремлевских кругах сказали, что не удивлены гибелью Пригожина, президент США тоже не удивлен (на вопрос, стоит ли за этим Путин, Байден ответил, что мало за чем в России не стоит Путин). Касательно причин крушения самолета есть две версии: его сбили ракетой или на борту произошел взрыв.