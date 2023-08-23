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Новости2023.08.23 20:24

В Тверской области разбился бизнес-джет: в списке пассажиров был Евгений Пригожин

РC
Радио «Cвобода» 2023.08.23 20:24
Евгений Пригожин
Евгений Пригожин / AP nuotr.

В Бологовском районе Тверской области разбился самолёт, на борту которого возможно был глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Росавиация сообщила, что он был в списке пассажиров.

По сообщениям ряда телеграм-каналов, на борту был и Дмитрий Уткин (позывной Вагнер) - один из командиров ЧВК.

Момент падения попал на видео, которые публикуют в частности телеграм-каналы "База" и Mash.

Самолёт упал в населённой местности. На опубликованных фото с места падения виден бортовой номер, похожий RA-02795.

Это номер бизнес-джета, принадлежавшего главе ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину.

МЧС сообщило, что на борту по предварительным данным были десять человек, все они погибли. Комментариев о причинах падения самолёта пока нет. Утверждается, что начато расследование.

Комментариев структур Пригожина пока нет. Связанный с ЧВК "Вагнер" канал Grey Zone пишет, что самолёт якобы "сбили средствами ПВО".

"База" со ссылкой на данные Flightradar пишет, что самолёт летел из Москвы.

По данным издания, самолет совершал рейс Москва – Санкт-Петербург. На борту находились 10 человек, из них 3 члена экипажа. По предварительной информации, все они погибли.

По данным телеграм-канала Baza, предположительно, на борту было 10 человек – 7 пассажиров и 3 члена экипажа. "По предварительным данным, в Тверской области потерпел крушение самолет Embraer ERG 135 с бортовым номером RA-02795. Он принадлежит Евгению Пригожину", – говорится в сообщении.

ТАСС со ссылкой на Росавиацию пишет, что среди пассажиров значился Евгений Пригожин.

Радио Свобода

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