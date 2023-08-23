Разведка Украины заявила об уничтожении С-400 в Крыму

Главное управление украинской разведки заявило об уничтожении российского ракетного комплекса С-400 "Триумф" в аннексированном Крыму.

Согласно сообщению разведки, в результате взрыва полностью уничтожена сама установка, ракеты на ней и личный состав.

Утром 23 августа в крымских телеграм-каналах появились фото столба дыма у села Оленевка на западе Крымского полуострова. Местные жители писали о взрыве.

Российские власти не прокомментировали взрыв, но о нём в деталях сообщил связанный с Минобороны России канал "Рыбарь". По его сведениям, был взорван не С-400, а С-300. Информация, что в месте взрыва 13 лет назад дислоцировался С-300, есть на Wikimapia, обнаружило Радио Свобода.

Радио «Cвобода»