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Новости2023.08.23 15:23

В Беларуси правозащитный центр "Вясна" признали "экстремистским формированием"

НВ
"Настоящее время" 2023.08.23 15:23
Алесь Беляцкий
Алесь Беляцкий / Vida Press nuotr.

МВД Беларуси признало правозащитный центр "Вясна" и 30 его филиалов "экстремистским формированием". Об этом сообщает близкий к белорусским силовикам телеграм-канал "Книга ГУ "БАЗА". При этом в перечне МВД Беларуси такой позиции нет, уточнили в "Вясне".

Причиной для признания правозащитного центра "экстремистским формированием", как пишет "Книга ГУ "БАЗА", стала организация "Вясной" деятельности "по подготовке к совершению посягательств на суверенитет и общественную безопасность Республики Беларусь, дискредитацию и оскорбление должностных лиц".

При этом все лица, которые участвуют или осуществляют любую передачу информации представителям "Вясны", как пишет провластный ресурс, признаются "членами экстремистской организации и будут привлечены к ответственности по статьям 361-1 и 361-4 Уголовного кодекса Беларуси".

Правозащитный центр "Вясна" появился в Беларуси в 1996 году. Его возглавил уже хорошо известный в стране правозащитник Алесь Беляцкий. Легально центр просуществовал до 2003 года, когда за участие в наблюдении во время президентских выборов 2001 года "Вясну" безосновательно лишили регистрации (с тех пор и до настоящего времени она работает в стране неофициально). В 2004 году белорусскую "Вясну" приняли в Международную федерацию за права человека (FIDH). В 2007 году Алесь Беляцкий стал вице-президентом FIDH – первым человеком из Восточной Европы на этой должности. Его переизбирали дважды – в 2010 и 2013 годах. В 2022 году Алесь Беляцкий стал лауреатом Нобелевской премии мира.

В марте 2023 года Беляцкого приговорили к 10 годам колонии.

Суд также приговорил его соратников: заместителя председателя "Вясны" и вице-президента FIDН Валентина Стефановича – к 9 годам, юриста "Вясны" и координатора кампании "Правозащитники за свободные выборы" Владимира Лабковича – к 7 годам лишения свободы. Правозащитник "Вясны" Дмитрий Соловьев был осужден заочно на 8 лет лишения свободы, он находится за границей.

"Настоящее время"

# В мире# Беларусь
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