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Новости2023.08.23 11:51

Лауринавичюс: "Беларусь для "Вагнера" - это лишь лагерь"

ТЛ
Телевидение ЛРТ, LRT.lt 2023.08.23 11:51
Палаточный лагерь ЧВК «Вагнер» в Беларуси
Палаточный лагерь ЧВК «Вагнер» в Беларуси / фото AP

Аналитик Марюс Лауринавичюс утверждает, что сразу после неудавшегося мятежа в Москве стало ясно, что "Вагнер" оставлен для выполнения заданий в Африке. Кремль не может отказаться от услуг группы на этом континенте, считает он. Беларусь же является лишь местом для передислокации лагерей "Вагнера".

"Пригожин и группа Вагнера теперь сосредоточат всю свою деятельность в Африке. Это было совершенно очевидно сразу после неудавшегося мятежа, попытки переворота или как там это называется", - говорит М. Лауринавичюс.

Отвечая на вопрос о деятельности группы наемников в Беларуси, комментатор отметил, что "Вагнер" в основном проводит тренировки в соседней стране.

"Беларусь - это их тренировочная база, их основной лагерь, как и в России. Так называемая база в Молькино с самого начала была их основной базой. <...> Теперь этой базы в России быть не может, потому что деятельность Вагнера после неудавшегося мятежа была запрещена - они не могут там больше работать", - прокомментировал Лауринавичюс.

Наёмники ЧВК «Вагнер» в Африке
Наёмники ЧВК «Вагнер» в Африке / фото AP

По его словам, Кремль все же не может отказаться от услуг Вагнера в Африке.

"Расцвет "Вагнера" в Африке начался после того, как сирийская часть группировки была практически уничтожена американцами с молчаливого согласия российского министерства обороны и генерального штаба. Вскоре после этого подразделения Вагнера появились в Центральноафриканской Республике. С этого момента они и начали свою деятельность в Африке", - говорит он.

Сегодня "Вагнер" действует во многих африканских странах. Считается, что Евгений Пригожин вместе с группой находится в Мали. Не исключено, что Вагнер может быть причастен и к перевороту в Нигере. Так считает и Лауринавичюс.

"Скорее всего, они находятся в Мали, хотя могут быть и в самом Нигере. Моя версия заключается в том, что американцы сначала категорически отрицали, что у них нет информации о причастности Вагнера к перевороту. Сейчас они уже не так категорично это отрицают. Наоборот, они говорят, что пользуются ситуацией. Я бы сказал, что они не просто так пользуются ситуацией", - сказал он.

Марюс Лауринавичюс
Марюс Лауринавичюс / D. Umbraso/LRT nuotr.

По его словам, компания "Вагнер" обладает огромным влиянием в африканских странах, где она работает.

"Центральноафриканская Республика публично описывается как пример захвата государства. Именно группа Вагнера осуществила этот захват, взяв под контроль целые области экономической деятельности государства. Речь идет не только о полезных ископаемых, но и о заводах", - подчеркивает политолог.

LRT.lt напоминает, что во вторник Евгений Пригожин, командир российской военной группировки "Вагнер", в своем видеообращении заявил, что находится в Африке. В видеоролике, размещенном в социальной сети Telegram, он заявил, что "Вагнер" якобы проводит разведывательно-поисковые операции и помогает России закрепиться на всех континентах, а Африке - освободиться.

Белорусские военные и наёмники ЧВК «Вагнер» на учениях в Беларуси
Белорусские военные и наёмники ЧВК «Вагнер» на учениях в Беларуси / фото AP

Американский Институт изучения войны (ISW) отметил, что Пригожин может попытаться восстановить деятельность Вагнера в Африке, а некоторые российские источники назвали эти усилия необходимыми для выживания Вагнера. Один из российских внутренних источников сообщил, что Пригожин развернул в СМИ кампанию по изображению нигерийцев, умоляющих Вагнера о вмешательстве, чтобы обеспечить нигерийский контракт с Вагнером, который спасет группу.

Группу "Вагнер" обвиняют в нарушениях прав человека, включая пытки и массовые убийства, в Мали, Сирии, Ливии, Центральноафриканской Республике, Судане и Мозамбике.

Палаточный лагерь ЧВК «Вагнер» в Беларуси
Палаточный лагерь наёмников ЧВК «Вагнер» в Беларуси
Наёмники ЧВК «Вагнер» в Африке
Белорусские военные и наёмники ЧВК «Вагнер» на учениях в Беларуси
Марюс Лауринавичюс
# В мире
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