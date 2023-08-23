Погода: небольшие дожди и приятное тепло

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Радио ЛРТ, LRT.lt 2023.08.23 08:37
Лето
Лето / D. Umbraso / LRT nuotr.

В ближайшие дни в Литве будет преобладать спокойная погода с небольшой вероятностью дождя. Температура будет колебаться в пределах 20-25 градусов выше нуля. 

В среду будет облачно с прояснениями, местами ожидается кратковременный дождь. Будет дуть западный ветер со скоростью 6-11 м/с. Максимальная температура составит 20-25 градусов тепла.

В четверг ночью пройдет кратковременный дождь, днем возможны грозы. Местами туман. Ветер ночью будет дуть со скоростью 3-8 м/с, днем ветер усилится до 5-10 м/с. Температура ночью опустится до 11-16 градусов выше нуля, днем - 20-24 градуса тепла, в прибрежных районах будет прохладнее - до 18 градусов тепла.

В пятницу местами пройдет кратковременный дождь, возможны грозы. Температура ночью будет колебаться в пределах 10-15 градусов выше нуля, днем - 20-25 градусов тепла, на побережье - 16-18 градусов.

# Литва
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