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Новости2023.08.22 15:38

Добровольска: "Литва - за предложение наказывать санкциями нарушение ограничений ЕС"

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BNS, LRT.lt 2023.08.22 15:38
Эвелина Добровольска
Эвелина Добровольска / J. Stacevičius/LRT

Литва поддерживает предложение наказывать санкциями за нарушение ограничительных мер Европейского союза (ЕС), заявила министр юстиции Эвелина Добровольска.

Об этом она заявила во вторник после встречи с министром юстиции Эстонии Калле Лаанетом.

По сообщению Министерства юстиции, на встрече обсуждались вопросы правового сотрудничества и правовой помощи, а также возможности консолидации правовых действий стран Балтии в контексте военной агрессии против Украины, а также ограничений в отношении граждан агрессора.

Согласно сообщению, балтийские министры обсудили правовые механизмы и возможности использования замороженных активов России и ее субъектов для компенсации ущерба и восстановления Украины.

По словам Добровольской, чем быстрее страны Балтии и Европа в целом консолидируют свои объединенные усилия для реализации всех возможных форматов правосудия по ответственности агрессора, тем эффективнее будет восстановление справедливости.

Министры юстиции Литвы и Эстонии договорились усилить позицию стран Балтии на уровне сотрудничества с ЕС, поскольку ситуация в Украине оказывает большое влияние на формирование политики ЕС, особенно в области юстиции.

Литва также поддерживает проект директивы о возврате и конфискации активов, которая призвана установить четкие правила отслеживания и идентификации активов, способствуя трансграничному сотрудничеству.

Она также выразила надежду, что директива обеспечит единый уровень исполнения санкций на всей территории ЕС и будет препятствовать попыткам обойти или нарушить меры ЕС.

Литва и Эстония входят в число десяти государств-членов ЕС, которые поддерживают инициативу по расширению компетенции Европейской прокуратуры по расследованию нарушений ограничительных мер ЕС.

# Литва
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