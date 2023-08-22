Посольство США в Минске призывает американцев покинуть Беларусь

В понедельник посольство США в Минске опубликовало предупреждение, призывающее своих граждан покинуть Беларусь.

Предупреждение посольства появилось в ответ на закрытие пограничных пунктов "Шумскас" и "Тверячюс" с Беларусью и обсуждения Литвой, Латвией и Польшей планов по закрытию других пунктов с соседней страной.

В заявлении посольства говорится, что американцы, находящиеся в Беларуси, должны покинуть Беларусь немедленно, учитывая возможность сделать это через оставшиеся пограничные переходы с Литвой и Латвией или самолетом. Предупреждение напоминает, что гражданам США запрещен въезд в Польшу по суше из Беларуси.

Граждан также призывают не ездить в Беларусь, так как власти в Минске "продолжают помогать России в неспровоцированном вторжении в Украину, концентрации российских вооруженных сил в Беларуси, произвольном применении местных законов, существует возможность гражданских беспорядков, риск задержания и ограниченные возможности посольства по оказанию помощи проживающим или направляющимся в Беларусь транзитом гражданам США", - говорится в заявлении посольства.

В нем также говорится, что не следует ездить в Украину или Россию.

На прошлой неделе Литва закрыла два из шести пограничных контрольно-пропускных пунктов с Беларусью, сославшись на усилия по пресечению контрабанды и угрозу присутствия наемников Вагнера в Беларуси. В Вильнюсе также выражают озабоченность выездом граждан Литвы в Беларусь — официальные лица предупреждают, что некоторые из уезжающих силовые структуры Беларуси пытаются вербовать, используют шантаж и психологическое давление.