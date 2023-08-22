Бумажные пакеты, перчатки и многоразовые сумки: жители Литвы находят способы не платить за полиэтиленовые пакеты

За полтора месяца, прошедшие с момента введения налога на пластиковые пакеты, экономные покупатели научились различным хитростям. Например, они складывают продукты в одноразовые перчатки или используют бумажные пакеты для булочек. Но будет ли введена плата за бумажные пакеты также?

Плата за пакеты

Покупатели супермаркетов пока еще привыкают к новой системе, которая с 1 июля была введена в супермаркетах. 1 цент нужно заплатить за тонкие полиэтиленовые пакеты. Некоторые покупатели уже научились указывать на кассе, что они используют полиэтиленовый пакет магазина, другие используют многоразовые пакеты или просто забывают заплатить 1 цент.

"Кстати, неоплата пакета может привести к административному преследованию за мелкое воровство", - говорится в сообщении Министерства окружающей среды.

Тадас из Вильнюса заметил, что появилась также новая тенденция, когда покупатели пытаются "обойти систему", используя в магазине бумажные пакеты.

"Я люблю ходить за покупками вечером, поэтому заметил, что иногда бумажных пакетов не хватает, и мне приходится покупать полиэтиленовый, потому что мне некуда положить булочки. Это уже не первый раз, когда я замечаю нехватку бумажных пакетов", - говорит Тадас.

Бумажные пакеты / „Shutterstock“ nuotr.

Другой житель отметил, что не хватает бумажных пакетов и для других хлебобулочных изделий, поэтому он также вынужден пользоваться полиэтиленовым пакетом.

Бумажные пакеты пока не стоит облагать налогом

Каспарас Адомайтис, член Партии свободы, инициировавший введение налога на одноразовые полиэтиленовые пакеты, сказал LRT.lt, что установление цен на бумажные пакеты должно подождать.

"Давайте подождем, пока выработаются привычки. Я не заметил, чтобы люди клали фрукты и овощи в бумажные пакеты, не знаю, насколько это популярно. Я думаю, что в принципе надо подождать", - сказал евродепутат.

Он отметил, что введение налога на полиэтиленовые пакеты дало хорошие результаты, поскольку цель заключалась в сокращении их чрезмерного использования.

Супермаркет / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

"Конечно, я все еще сдержанно отношусь к опубликованной статистике. Наверное, нужен более длительный период. Когда вводится налогообложение, статистика становится более точной, потому что учитывается каждый пакет, тогда как раньше это был, скорее всего, подсчет рулонов. Для сравнения с другими странами потребуется больше времени, потому что раньше мы использовали, наверное, больше всех пакетов в Европе, так что посмотрим, будем ли мы сейчас хотя бы в середине", - сказал евродепутат.

Перчатки вместо пакетов

Петрас Чепкаускас, руководитель отдела продуктов питания сайта сравнения цен pricer.lt, сказал LRT.lt, что Министерство охраны окружающей среды не изучило варианты упаковки, доступные в розничной торговле, и сосредоточилось только на очень тонких полиэтиленовых пакетах.

"Это привело к тому, что покупатели предпочитают альтернативные способы упаковки, которые являются "бесплатными". Однако комбинированная упаковка (которая в большинстве случаев представляет собой бумажный пакет с окошком, т.е. бумагу и пластик) наносит еще больший вред окружающей среде, поскольку она совершенно неуправляема и не подлежит переработке", - сказал он.

П. Чепкаускас убежден, что решение о налогообложении пластиковых пакетов превратило эту статью расходов торговцев в статью доходов, не принеся никакой пользы ни государству, ни экологии.

"По крайней мере, государство будет получать НДС с пакетов. Надо было облагать отдельные виды упаковки, может быть, даже на нескольких уровнях, например, на одном уровне, если предприятия собирают определенное количество пластика, и на другом, если не собирают. Тогда доходы шли бы непосредственно на экологические проекты. Торговые компании, исходя из своих коммерческих концепций, решали бы, распространять ли пакеты и нести расходы, или продавать и компенсировать их. Сейчас Министерство окружающей среды создало интригу, от последствий которой нам придется страдать около полугода, пока кто-нибудь не прозреет", - сказал Чепкаускас.

Бумажные пакеты / „Shutterstock“ nuotr.

По его словам, визуально 10-15% покупателей приходят в магазин с собственными многоразовыми сумками, однако он отмечает, что некоторые покупатели несут взвешенный товар в руках, перчатках или в бумажных пакетах, предназначенных для выпечки, которые имеют меньшую вместимость.

"Что это означает? Что ограничиваются продажи. Может быть, забавно видеть покупателя с тремя абрикосами в перчатке, но когда думаешь, что он мог бы уйти с полкилограммом, становится грустно", - сказал Чепкаускас.

Грета Чеснайтите, старший советник группы по политике в области отходов Министерства окружающей среды, сообщила порталу, что все больше покупателей приобретают многоразовые сумки.

"Даже 1 цент за пакет может изменить поведение покупателей. Мы увидим реальные преимущества, когда получим общую статистику потребления пластиковых пакетов за 2023 год", - сказала она.

Отвечая на вопрос о том, как Министерство рассматривает поведение некоторых покупателей, которые используют бумажные пакеты для хлебобулочных изделий, чтобы покупать фрукты или овощи, она сказала, что не поддерживает эту идею.

Супермаркет / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

"Министерство охраны окружающей среды негативно относится к использованию таких альтернатив. Торговцы, конечно, могут облагать пакеты налогом, особенно если они используются не для тех товаров, для которых предназначены", - подчеркнула Г. Чеснайтите.

Обложение налогом пакета, если она используется не по назначению

Дарюс Рилишкис, представитель сети супермаркетов Norfa, сообщил LRT.lt, что в сети имеется несколько видов бумажных пакетов, одни из которых продаются на кассе, а другие используются для выпечки.

"Вопрос о том, облагать ли бумажные пакеты налогом, решают менеджеры магазинов. Есть реклама, в которой говорится, что эти пакеты используются только для булочек, т.е. по прямому назначению. Если человек кладет морковку, то этот пакет может облагаться налогом. Он будет облагаться налогом на кассе, если так решит персонал магазина", - сказал он.

По его словам, если бумажный пакет используется по прямому назначению, например, для булочки, то он остается необлагаемым.

"Вы спрашиваете, нужно ли отказаться от пластиковых пакетов? Бумажные пакеты стоят дороже. Как всегда, бремя ложится на покупателя. Если стоимость увеличивается, то за все платит конечный потребитель. Что касается экологии, то пластик - это плохо, но использование бумаги означает вырубку деревьев. Опять же, вопрос в том, что лучше", - сказал Рилишкис.

Maxima / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Вайда Будрене, пресс-секретарь сети супермаркетов Iki, сказала, что распространение бумажных пакетов в их магазинах очень стабильно.

"После введения налога на пакеты мы не заметили никакого увеличения их количества. У нас есть три вида бумажных пакетов, которые используются покупателями сети супермаркетов Iki для хлеба, булочек и других кондитерских изделий", - сказала В. Будрене.

На вопрос о процентном увеличении использования бумажных пакетов она ответила, что никаких изменений не наблюдается. По ее словам, вопрос о введении налога на бумажные пакеты пока не рассматривался.

"Есть продукты, которые очень неудобно класть в бумажные пакеты. Пакет может намокнуть, и упаковка будет непрочной. Мы хотим сделать покупки для покупателей Iki максимально удобными и без лишних хлопот. Безусловно, после введения налога большое количество покупателей начнет пользоваться многоразовыми сумками. Если эта тенденция сохранится, то, вероятно, мы увидим все больше и больше экологичных покупок", - прокомментировала В. Будрене.

„Rimi“ / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Индре Тракимайте-Шешкувене, директор отдела коммуникаций и корпоративных отношений торговой сети Maxima, отмечает, что в среднем каждый седьмой покупатель берет бумажный пакет.

"Конечно, бывают случаи, когда покупатели используют этот одноразовый упаковочный материал не по назначению. Поэтому мы хотели бы напомнить и призвать ответственно относиться к бумажным пакетам, а не только к очень легким пластиковым, и использовать их только в тех случаях, когда это необходимо для защиты продуктов питания от воздействия факторов окружающей среды, например, при покупке весовых кондитерских и хлебобулочных изделий", - сказала она.

На вопрос о том, будет ли супермаркет взимать плату с покупателя, если он использует бумажный пакет не по назначению, представитель компании ответила, что это не практикуется.

"В таких случаях мы стараемся обратить внимание покупателей и напомнить им о правилах, принятых в сети", - сказала И. Тракимайте-Шешкувене.

Лина Скерсите, представитель по связям с общественностью сети супермаркетов Lidl Lietuva, сообщила LRT.lt, что во всех магазинах покупатели могут найти бумажные пакеты нескольких размеров, подходящие как для крупной, так и для мелкой выпечки.

"Естественно, что с введением платы на полиэтиленовые пакеты случается, что покупатели используют бумажные пакеты и для хранения других продуктов, но это единичные случаи. Чаще всего бумажные пакеты используются так же, как и раньше, - для хранения свежей выпечки", - сказала она.

По ее словам, сотрудники магазина постоянно пополняют запасы пакетов, когда покупатели их используют.

"Иногда бывают случаи, когда пакетов определенного размера нет в наличии в течение короткого периода времени, но они вскоре пополняются", - подчеркнула Л. Скерсите.

Эгле Красаускене, руководитель отдела по связям с общественностью и корпоративной ответственности розничной сети Rimi Lietuva, сообщила LRT.lt, что не заметила практики использования бумажных пакетов не по назначению.

"Мы доверяем нашим покупателям и их осведомленности. Наша сеть супермаркетов регулярно поддерживает различные экологические инициативы, но мы специально не рассматривали возможность взимания платы за бумажные пакеты", - прокомментировала Красаускене.