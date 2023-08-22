Не останавливает ни война, ни взрывы: россияне едут на отдых в Крым

С начала войны по Крымскому мосту дважды был нанесен успешный удар. Сам полуостров подвергается атакам каждую неделю, и крымские бизнесмены жалуются, что к ним приезжает в несколько раз меньше туристов, чем до войны, но они все равно приезжают. Россиян, одержимых Крымом, похоже, не волнует, что над их головами разносятся отголоски "специальной военной операции".

"Кто сказал, что здесь опасно? Украинцы? Это курорт, и настроение курортное", - говорит отдыхающая из Санкт-Петербурга.

Один удар может быть случайностью. Два - это закономерность: ждите еще.

После июльской атаки на мост регистрация в гостиницах Крыма сократилась вдвое. Худший сезон со времен распада Советского Союза, констатирует местный туристический сектор.

"Прибытие туристов, скорее всего, упадет в четыре раза по сравнению с сезоном, предшествовавшим "специальной военной операции". По сравнению с прошлым годом - в два раза", - говорит Борис Зеленский, глава Российского союза туриндустрии.

Несмотря на то, что пляжи в Крыму превращены в укрепления, связь с полуостровом подорвана, а над головой гремят взрывы, россиян, приезжающих сюда на отдых, по-прежнему много.

Крым / AP nuotr.

"Мы хорошо отдохнули, все замечательно. Есть проблемы с выездом, в прошлом году было легче, в этом - сложнее. Мы от этого только сильнее становимся. К "проблемам" можно отнести закрытый из-за бомбежки проезд по мосту, но разве это мешает нам наслаждаться советской ностальгией?", - говорит Владимир, российский турист.

Еще до аннексии опросы показывали, что Крым ассоциируется у россиян с военно-морским флотом, советской властью и советским отдыхом. Здесь отдыхала коммунистическая элита, избранные и счастливчики могли получить бесплатную путевку, а большинство ездило самостоятельно.

В те времена невозможно было поселиться в гостинице, а в столовых образовывались очереди. Советский Союз был изолирован от всего мира, и лучшего места для отдыха было не найти.

"Россию не просто ограбили, ее обокрали", - говорил ранее Владимир Путин о потере Крыма.

Затем пропаганда повторила: распад Советского Союза был не победой демократии, а унижением.

Крым / AP nuotr.

"Для наших соотечественников это стало настоящей драмой. Десятки миллионов сограждан остались за пределами России. Мы поняли, что дело не в территориях, которых нам и так хватает, а в наших исторических корнях, в истоках нашей духовности и государственности", - сказал Путин еще в 2005 году.

История Крыма насчитывает полтысячелетия. Более половины его принадлежит грекам, и пара веков московского контроля кажется незначительной, если только не пытаться доказать, что это одно и то же.

Считается, что в X веке киевский князь Владимир принял в Крыму греческую веру. На протяжении 800 лет Екатерина II основывала на этом легитимность своей аннексии полуострова. Еще через 200 лет Светлана из Сибири станет объектом шуток в Интернете из-за такой "духовности".

"Я вообще не хочу уезжать из Крыма. Здесь все так здорово. Я привыкла к этому. Мы жили как дома, все так душевно, по-домашнему", - сказала Светлана, российская туристка, в Крыму в августе 2022 года.

Крым / AP nuotr.

Когда Россия без единого выстрела оккупировала полуостров, Путин считал, что у него есть миссия. Древнегреческая территория, где крестился киевский князь, оккупированная Российской империей, где распространилась советская идиллия. Крым - это место, где сошлись все мифы русских романтиков.

"После тяжелого, долгого, утомительного плавания Крым и Севастополь возвращаются в родной порт", - пояснил Путин в марте 2014 года.

Екатерина II в своих письмах постоянно жаловалась на то, что Петербург - это "настоящий рай в Крыму". Сталин изгнал татар-мусульман, и седой советский человек в Крыму, может быть, и чувствовал бы себя в раю, пока ему вдруг не пришлось бы ждать на украинской границе, чтобы попасть сюда, но теперь он это делает.

"Выгрузили все вещи, проверили машину, залезли во все сумки. Потом мы прошли через металлоискатель, собрали вещи и поехали дальше", - возмущается Наталья, туристка из России.

Крым / AP nuotr.

"После горького севера ялтинские розы и олеандры вдруг заиграли красками, - писал в 1979 году репортер The New York Times. Только приехав сюда, можно было забыть, что Советский Союз - это не серый ГУЛАГ, а империя, напоминающая Древнюю Грецию".

И хотя эта фантазия далека от реальности, русские не отказываются от нее, даже когда над головой гремят взрывы.