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Новости2023.08.22 10:03

В Зарасайском районе на ребенка упало дерево: родители ищут виноватых

СР
Симона Ризгелите, LRT.lt 2023.08.22 10:03
Упавшее дерево в Зарасайском районе
Упавшее дерево в Зарасайском районе / LRT.lt skaitytojo nuotr.

По словам местных жителей, десятилетний ребенок получил серьезные травмы в результате падения дерева на территории, принадлежащей муниципалитету. "Это пятилетняя история", - говорит Дорита Рамейкене, бабушка мальчика, по поводу просьб исправить гнилые и опасные деревья. Дарюс Степонавичюс, старейшина деревни Дусетос Зарасайского района, говорит, что земля является государственной и муниципалитет не имеет права вмешиваться. 

Портал LRT.lt обратился за комментарием в муниципалитет Зарасайского района 9 августа, но до сих пор муниципалитет никак не прокомментировал ситуацию.

В деревне Дусетос упало дерево и тяжело ранило десятилетнего Юлиуса, который ловил рыбу под присмотром своего отца. Дерево упало и сбросило мальчика в реку, но его отец успел спасти сына. Для ребенка была немедленно вызвана скорая помощь. Десятилетний ребенок был госпитализирован с многочисленными травмами и переломами костей.

Бабушка ребенка, Дорита Рамейкене рассказала LRT.lt, что упало уже четвертое гнилое дерево, растущее на земле, принадлежащей муниципалитету. По словам Рамейкене, она уже несколько лет пытается обратить внимание муниципалитета Дусетос на опасные деревья, но не получает никакого ответа.

"Четыре дерева уже упали, и еще четыре осталось. Это пятилетняя история. Я везде звоню, прошу приехать. Власти Дусетос вообще не реагируют, им это неинтересно", - делится Рамейкене.

Скорая помощь
Скорая помощь / D. Umbraso/LRT nuotr.

Женщина хотела сама убрать опасные деревья, но, позвонив специалисту из Сартайского регионального парка, узнала, что территория у воды находится в государственной собственности.

"Приехал человек из дирекции парка и сказал, что это не территория парка, она принадлежит муниципалитету, что земля, 3-4 метра, - это государственная земля, и распоряжаться ею должны они", - рассказывает она.

Саулюс Мажюлис, который уже не работает в Сартайском региональном парке и который приезжал на вызов госпожи Рамейкене, подтвердил LRT.lt, что он выезжал на место и сказал хозяйке, что эта территория не является территорией парка, и предложил ей обратиться в муниципалитет.

Сразу после катастрофы Рамейкене связалась и со старейшиной Дусетос, но ответ был неутешительным.

"Я позвонила ему, конечно, взволнованная, может быть, я не очень мягко выразилась, но он мне сказал: "Не плачьте, спасибо, что позвонили" и положил трубку", - рассказывает бабушка пострадавшего ребенка.

Земля - государственная

Дарюс Степонавичюс, старейшина Дусетос, был в отпуске, когда с ним связался LRT.lt, поэтому он говорит, что не разбирался в этом деле и "только одним ухом слышал о катастрофе", но прокомментировал ситуацию для LRT.lt.

Упавшее дерево в Зарасайском районе
Упавшее дерево в Зарасайском районе / LRT.lt skaitytojo nuotr.

"Мне позвонила какая-то женщина, которая не представилась, <...> это был не рабочий день, а праздник. Она начала кричать на меня, что я что-то не сделал. Я попросил ее не кричать на меня и перезвонить, когда она успокоится. Только так я с ней и разговаривал", - рассказывает о звонке старейшина Дусетос.

По его словам, земля не принадлежит муниципалитету, поэтому местные власти не несут ответственности за эту территорию.

"Насколько я знаю, это место находится на окраине Ужтильтаса, в лесу или овраге, что не является полностью общественным местом. Это граница частной собственности, и это земля даже не муниципалитета, а Государственной лесной службы или государства, так что муниципалитет даже не имеет права распоряжаться этим участком", - прокомментировал Степонавичюс.

Однако до сих пор неясно, кому принадлежит эта земля и кто должен ухаживать за деревьями на ней. На прошлой неделе LRT.lt задал вопросы муниципалитету Зарасайского района, но до сих пор не получил никаких ответов. Мы надеемся дополнить публикацию, как только получим ответы из муниципалитета.

С упавшим деревом пришлось разбираться самостоятельно

По словам Рамейкене, десять лет назад, когда река Швентойи разлилась, корни затопленных деревьев сгнили.

Упавшее дерево в Зарасайском районе
Упавшее дерево в Зарасайском районе / LRT.lt skaitytojo nuotr.

"Десять лет назад река Швентойи разлилась, и она стояла, может быть, с осени до апреля. Через несколько лет деревья начали болеть и желтеть. Я шла по лесу и встретила лесника, который пришел посмотреть на них, и он сказал: "Эти деревья упадут, потому что их корни размокли и гниют. Они мертвы уже 4-5 лет", - объясняет она.

По ее словам, одно из упавших деревьев до сих пор лежит на берегу, а с другим, упавшим на ее участок, она разобралась сама.

"Другое упало прямо в реку и перегородило ее, а вода в реке Швентойи проливная, стали скапливаться пакеты, трава, бутылки. Мы попросили убрать дерево. Не знаю, сколько я им там звонила, долго и нудно", - удивляется она.

По словам Рамейкене, через места, где растут опасные деревья, проходят не только члены ее семьи, но и соседи, дети из деревни, рыбаки, а часто и байдарочники.

"Если не позаботиться об этом, то бедствий будет еще больше", - сказала женщина в интервью LRT.lt.

Упавшее дерево в Зарасайском районе
Упавшее дерево в Зарасайском районе
Упавшее дерево в Зарасайском районе
Скорая помощь
# Литва
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