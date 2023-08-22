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В. Синкявичюс: "Праворадикалы могут повлиять на будущее ЕС и помощь Украине"

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BNS, LRT.lt 2023.08.22 09:48
Виргиниюс Синкявичюс
Виргиниюс Синкявичюс / E. Genio/LRT nuotr.

Укрепление праворадикальных сил в Европе может повлиять на будущее Евросоюза и поддержку Украины, считает еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс.

"Больше всего меня беспокоит то, что в Европе набирают силу праворадикальные силы. Мы знаем, что во многих случаях это те партии, которые открыто встречались с Владимиром Путиным, пожимали ему руку, получали финансирование через различные финансовые схемы, банки, и в данном случае это очень тревожно, потому что это может повлиять не только на поддержку Украины, но также для будущего Евросоюза в целом", - отметил В. Синкявичюс в понедельник в программе телеканала ЛРТ "Тема дня".

По его словам, важно, чтобы основные партии не приняли "более радикальную правую повестку дня".

Говоря о реформах Украины, которые позволят ей начать переговоры о членстве в Европейском союзе, он сказал, что "прогресс можно оценить как впечатляющий", учитывая войну России против страны и желание Украины отвоевать свои территории.

Он также отметил, что реализованные реформы, связанные с судебной системой и свободой СМИ, "очень важны, являются ключевые, как клей, скрепляющий Евросоюз", но недостаточный прогресс наблюдается в борьбе с коррупцией, в принятии так называемого "закона олигархов".

По его словам, в октябре ЕК должна представить обновленные рекомендации и оценку.

# Литва
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