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В Топ-5 самых дорогих: мошенники готовы заплатить за литовский паспорт 1 800 долларов США

LRT.lt
LRT.lt 2023.08.21 16:03
Паспорт гражданина Литовской Республики
Паспорт гражданина Литовской Республики / E. Blaževič / LRT nuotr.

Эксперты по кибербезопасности разрушают стереотип, согласно которому персональные данные попадают на черный рынок из-за беспечности их владельцев. По их мнению, жертвой мошенников может стать любой человек, при этом они отмечают, что ценность имеют не только данные банковских карт или счетов, документы, удостоверяющие личность, и их копии, но и "взломанные" учетные записи электронной почты и социальных сетей, сообщается в пресс-релизе. 

По данным Privacy Affairs, компании, занимающейся исследованиями и консалтингом в области конфиденциальности данных и кибербезопасности, торговля персональными данными на черном рынке продолжала процветать как в 2022 году, так и в первом квартале этого года. Известно, что литовский паспорт (именно физический, а не копия) стоил на черном рынке 1 800 долларов США.

По мнению Пятраса Готаутаса, директора департамента по борьбе с отмыванием денег и мошенничеством банка Medicinos Bankas, связано это с тем, что Литва входит в ЕС.

"По сути, каждый из нас является потенциальной целью черного рынка. Важно понимать, что персональные данные могут быть "выужены" у любого поставщика услуг, например, в медицинской клинике, реквизиты банковской карты, логины счетов, утечка данных электронной почты или аккаунтов в социальных сетях, которые часто используются для идентификации человека, для подтверждения платежной услуги. Конечно, не факт, что на черном рынке циркулируют только данные, предоставленные менее искушенными, неосторожными или крайне доверчивыми людьми. Это миф", - подчеркивает Готаутас.

Лето - сезон отпусков, когда активно совершаются поездки за границу, поэтому рекомендуется особенно тщательно охранять свой литовский паспорт. По данным Privacy Affairs, он входит в пятерку самых дорогих личных документов на черном рынке.

В долгосрочной перспективе ценность литовского паспорта для мошенников может подняться до 3 000 долларов США.

# Литва
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