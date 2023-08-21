Naujienų srautas

Проект „Rail Baltica“
Новости 2 ч. назад

Жители Паневежского района шокированы - при строительстве ж/д дороги будут снесены 52 дома

Ольга Карач
Новости 2 ч. назад

Белорусская активистка Ольга Карач сотрудничала с разведкой России – ДГБ Литвы

Паспорт гражданина Литовской Республики
Новости 3 ч. назад

В Топ-5 самых дорогих: мошенники готовы заплатить за литовский паспорт 1 800 долларов США

Мантас Адоменас
Новости 4 ч. назад

Ландсбергис подписал прошение Адоменаса об отставке с должности вице-министра ИД

Беларусь, Минск
Новости 4 ч. назад

"Автобусы полностью заполнены". Жители Литвы игнорируют предупреждения и продолжают ездить в белорусские санатории

Рига
Новости 5 ч. назад

В Латвии пройдет митинг против перевода школ на латышский язык обучения

Жара в Вильнюсе
Новости 6 ч. назад

В Литве зафиксировали рекордную жару за последние 68 лет

Доставка реактора весом около 1500 тонн из клайпедского порта на мажейкское предприятие «ORLEN Lietuva»
Новости 7 ч. назад

Огромный реактор доставлен на НПЗ Orlen Lietuva в Мажейкском районе

Москва
Новости 7 ч. назад

Под Москвой сбиты беспилотники. В аэропортах объявляли режим "Ковёр"

Габриэлюс Ландсбергис и Ингрида Шимоните
Новости 8 ч. назад

Опрос: наиболее влиятельные политики: Шимоните, Науседа и Ландсбергис

Российская пропаганда
Новости 9 ч. назад

Жители приграничья в Литве ловят радиостанцию «Спутник» и белорусское ТВ: как противостоять пропаганде?

Кястутис Будрис
Новости 9 ч. назад

Будрис не считает целесообразным закрытие границы с Беларусью

Владимир Зеленский
Новости 10 ч. назад

Зеленский: Киев получит 42 истребителя F-16 от Нидерландов, 19 – от Дании

Pirmokai/Rugsėjo 1-oji
Новости 10 ч. назад

Приближается сентябрь: отправить первоклассника в школу родителям обойдется в 375 евро

Сергей Шойгу
Новости 11 ч. назад

Bloomberg: "ястребы" в РФ настаивают на мобилизации и отставке Шойгу

Алексей Навальный
Новости 1 д. назад

Сторонники Алексея Навального проводят акцию «Путин – убийца»

Новости2023.08.21 17:04

Жители Паневежского района шокированы - при строительстве ж/д дороги будут снесены 52 дома

ВТ
Веста Тизенгаузене, служба новостей Телевидения ЛРТ, LRT.lt 2023.08.21 17:04
Проект „Rail Baltica“
Проект „Rail Baltica“ / „RB Rail“ nuotr.

Некоторые жители Паневежского района выступают против строительства железнодорожной линии Rail Baltica, которая пройдет через территорию их проживания. "Железная дорога проходит через дымоход моего дома", - говорит один из жителей. Разработчики проекта обещают не скупиться на компенсации.

Житель Паневежского района Видмантас говорит, что был потрясен, когда случайно узнал, что его дом, в котором он прожил более 30 лет, предназначен под снос.

"Шок для всех. Дом отремонтирован, все сделано, непонятно, что делать дальше, все рушат", - говорит он.

"А что толку, у нас хлеба больше не будет, зато будет поезд", - говорит другой житель.

По оценкам специалистов, при строительстве Rail Baltic придется снести 52 дома.

"Мне терять нечего. И моей семье, и моим внукам. Я создавал, я творил", - говорит Ромас Раманаускас, житель Паневежского района.

"Тридцать лет я здесь работал, строил, готовился. Я думал, что здесь будут жить мои дети и внуки. Это такое хорошее место", - говорит Видмантас Пуоджюс, житель Паневежского района.

План строительства европейского железнодорожного пути включает три альтернативных варианта. Если будет выбран первый вариант, самый дорогой, стоимостью 0,5 млрд. евро, то придется сносить дома жителей. Этот вариант представлен как наиболее благоприятный и создающий наибольшую стоимость. Тем более что международный вокзал будет располагаться в черте города.

Rail Baltica
Rail Baltica / E. Ovčarenko/BNS nuotr.

"Повысится инвестиционная привлекательность и городское развитие, а регион и часть региона в целом, безусловно, приобретут совершенно иной облик", - говорит мэр Паневежиса Ритис Миколас Рачкаускас.

"Мы все переживаем, что наши дети уезжают, что они могут не вернуться. Поэтому, если мы хотим, чтобы они сюда вернулись, чтобы они здесь остались, давайте создадим для этого условия", - сказал он.

Компенсации, обещанные жителям, будут оговариваться в каждом конкретном случае при условии оценки имущества.

"Не секрет, мне седьмой десяток лет, мне предложат сад, а когда? Я его строил почти пятнадцать лет. Начинаешь работать, копейки нет, жмёшь эту копейку, надо сделать то, надо сделать это, и вот мы уже едем в Хельсинки на поезде", - размышляет Р. Раманаускас, житель Паневежского района.

"Куда мы пойдем, что вы нам дадите? Получим компенсации, несколько евро, и все закончится", - жалуется местный житель В. Пуоджюс.

По замыслу разработчиков проекта, земельные участки будут оцениваться по рыночной стоимости, а жилые дома - по тому, сколько будет стоить строительство такого же дома в другом месте.

"Как только будет утвержден наилучший вариант и определены люди, попадающие в зону действия этого варианта, мы обязательно свяжемся с ними индивидуально, чтобы они могли получить компенсацию и своевременно переехать в другие места", - комментирует Мантас Каушилас, руководитель подготовки проекта Rail Baltica.

О том, какая альтернатива будет утверждена, станет известно в октябре.

"Rail Baltica" - крупнейший в истории стран Балтии проект железнодорожной инфраструктуры, который должен начать работу в 2030 году.

Проект „Rail Baltica“
Rail Baltica
# Литва
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

новейшие, Самые читаемые

Ольга Карач
2 ч. назад

Белорусская активистка Ольга Карач сотрудничала с разведкой России – ДГБ Литвы

Паспорт гражданина Литовской Республики
3 ч. назад

В Топ-5 самых дорогих: мошенники готовы заплатить за литовский паспорт 1 800 долларов США

Мантас Адоменас
4 ч. назад

Ландсбергис подписал прошение Адоменаса об отставке с должности вице-министра ИД

Беларусь, Минск
5
4 ч. назад

"Автобусы полностью заполнены". Жители Литвы игнорируют предупреждения и продолжают ездить в белорусские санатории

5
Рига
5 ч. назад

В Латвии пройдет митинг против перевода школ на латышский язык обучения

Жара в Вильнюсе
6 ч. назад

В Литве зафиксировали рекордную жару за последние 68 лет

Доставка реактора весом около 1500 тонн из клайпедского порта на мажейкское предприятие «ORLEN Lietuva»
7 ч. назад

Огромный реактор доставлен на НПЗ Orlen Lietuva в Мажейкском районе

Москва
7 ч. назад

Под Москвой сбиты беспилотники. В аэропортах объявляли режим "Ковёр"

Габриэлюс Ландсбергис и Ингрида Шимоните
8 ч. назад

Опрос: наиболее влиятельные политики: Шимоните, Науседа и Ландсбергис

Российская пропаганда
9 ч. назад

Жители приграничья в Литве ловят радиостанцию «Спутник» и белорусское ТВ: как противостоять пропаганде?

Беларусь, Минск
5
2023.08.21 14:33

"Автобусы полностью заполнены". Жители Литвы игнорируют предупреждения и продолжают ездить в белорусские санатории

5
Кястутис Будрис
2023.08.21 09:28

Будрис не считает целесообразным закрытие границы с Беларусью

Российская пропаганда
2023.08.21 10:05

Жители приграничья в Литве ловят радиостанцию «Спутник» и белорусское ТВ: как противостоять пропаганде?

Ольга Карач
2023.08.21 16:37

Белорусская активистка Ольга Карач сотрудничала с разведкой России – ДГБ Литвы

Сергей Шойгу
2023.08.21 08:09

Bloomberg: "ястребы" в РФ настаивают на мобилизации и отставке Шойгу

Pirmokai/Rugsėjo 1-oji
2023.08.21 08:49

Приближается сентябрь: отправить первоклассника в школу родителям обойдется в 375 евро

Рига
2023.08.21 14:14

В Латвии пройдет митинг против перевода школ на латышский язык обучения

Жара в Вильнюсе
2023.08.21 13:14

В Литве зафиксировали рекордную жару за последние 68 лет

Габриэлюс Ландсбергис и Ингрида Шимоните
2023.08.21 10:56

Опрос: наиболее влиятельные политики: Шимоните, Науседа и Ландсбергис

Владимир Зеленский
2023.08.21 08:53

Зеленский: Киев получит 42 истребителя F-16 от Нидерландов, 19 – от Дании