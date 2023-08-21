Жители Паневежского района шокированы - при строительстве ж/д дороги будут снесены 52 дома

Некоторые жители Паневежского района выступают против строительства железнодорожной линии Rail Baltica, которая пройдет через территорию их проживания. "Железная дорога проходит через дымоход моего дома", - говорит один из жителей. Разработчики проекта обещают не скупиться на компенсации.

Житель Паневежского района Видмантас говорит, что был потрясен, когда случайно узнал, что его дом, в котором он прожил более 30 лет, предназначен под снос.

"Шок для всех. Дом отремонтирован, все сделано, непонятно, что делать дальше, все рушат", - говорит он.

"А что толку, у нас хлеба больше не будет, зато будет поезд", - говорит другой житель.

По оценкам специалистов, при строительстве Rail Baltic придется снести 52 дома.

"Мне терять нечего. И моей семье, и моим внукам. Я создавал, я творил", - говорит Ромас Раманаускас, житель Паневежского района.

"Тридцать лет я здесь работал, строил, готовился. Я думал, что здесь будут жить мои дети и внуки. Это такое хорошее место", - говорит Видмантас Пуоджюс, житель Паневежского района.

План строительства европейского железнодорожного пути включает три альтернативных варианта. Если будет выбран первый вариант, самый дорогой, стоимостью 0,5 млрд. евро, то придется сносить дома жителей. Этот вариант представлен как наиболее благоприятный и создающий наибольшую стоимость. Тем более что международный вокзал будет располагаться в черте города.

Rail Baltica / E. Ovčarenko/BNS nuotr.

"Повысится инвестиционная привлекательность и городское развитие, а регион и часть региона в целом, безусловно, приобретут совершенно иной облик", - говорит мэр Паневежиса Ритис Миколас Рачкаускас.

"Мы все переживаем, что наши дети уезжают, что они могут не вернуться. Поэтому, если мы хотим, чтобы они сюда вернулись, чтобы они здесь остались, давайте создадим для этого условия", - сказал он.

Компенсации, обещанные жителям, будут оговариваться в каждом конкретном случае при условии оценки имущества.

"Не секрет, мне седьмой десяток лет, мне предложат сад, а когда? Я его строил почти пятнадцать лет. Начинаешь работать, копейки нет, жмёшь эту копейку, надо сделать то, надо сделать это, и вот мы уже едем в Хельсинки на поезде", - размышляет Р. Раманаускас, житель Паневежского района.

"Куда мы пойдем, что вы нам дадите? Получим компенсации, несколько евро, и все закончится", - жалуется местный житель В. Пуоджюс.

По замыслу разработчиков проекта, земельные участки будут оцениваться по рыночной стоимости, а жилые дома - по тому, сколько будет стоить строительство такого же дома в другом месте.

"Как только будет утвержден наилучший вариант и определены люди, попадающие в зону действия этого варианта, мы обязательно свяжемся с ними индивидуально, чтобы они могли получить компенсацию и своевременно переехать в другие места", - комментирует Мантас Каушилас, руководитель подготовки проекта Rail Baltica.

О том, какая альтернатива будет утверждена, станет известно в октябре.

"Rail Baltica" - крупнейший в истории стран Балтии проект железнодорожной инфраструктуры, который должен начать работу в 2030 году.