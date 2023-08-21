Огромный реактор доставлен на НПЗ Orlen Lietuva в Мажейкском районе

После двухнедельного путешествия огромный реактор для крупнейшего проекта реконструкции нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) польской нефтеперерабатывающей компании Orlen Lietuva, принадлежащей концерну Orlen, в понедельник в 10 часов утра прибыл к месту назначения - на завод в Юодейкяй Мажейкского района. Как сообщила BNS его представитель, теперь реактор будут готовить к установке.

"Реактор прибыл за несколько минут до 10 часов утра и уже ожидает въезда на установку по конверсии сырья на строительной площадке. (...) Теперь до конца октября он будет подготовлен к монтажу на площадке, где будет эксплуатироваться. Его установка уже запланирована на начало октября", - сообщила BNS в понедельник представитель компании Orlen Lietuva Кристина Гендвиле.

"Он будет введен в эксплуатацию вместе со всем оборудованием, мы планируем, что оборудование начнет работать примерно к концу 2024 - 2025 года", - добавила она.

Гендвиле отметила, что груз не причинил существенного ущерба дорогам и что в целом путешествие реактора прошло успешнее, чем ожидалось.

Путь реактора из Клайпедского порта занял больше времени, чем было объявлено ранее - компания Orlen Lietuva заявляла, что груз прибудет на завод 18 августа, однако максимальный срок - 25 августа.

Компания Mammoet Baltic, организующая перевозку реактора в Литву, договорилась с Литовской дирекцией автодорог о возмещении ущерба, нанесенного дорогам во время перевозки.

Реактор итальянского производства длиной 100 м, шириной 6,5 м и высотой 10 м был доставлен в порт Клайпеды 1 августа на специальном судне и выгружен в компании Bega, откуда был вывезен в ночь на 6 августа. Вместе со специальными платформами для его транспортировки он весит около 2,5 тыс. тонн.