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Новости2023.08.19 17:33

Власти Чернигова сообщили об ударе баллистической ракетой

РC
Радио «Cвобода» 2023.08.19 17:33
Война России против Украины. Удар по Чернигову
Война России против Украины. Удар по Чернигову / AP nuotr.

Российские войска нанесли удар по центру Чернигова. Об этом в телеграме написал глава областной администрации Вячеслав Чаус. По последним данным, погибли семь человек, 117 человек получили ранения.

По городу, по всей вероятности, выпустили баллистическую ракету.

Видео последствий атаки опубликовал президент Украины Владимир Зеленский. Он уточнил, что удар пришёлся на район политехнического университета и театра.

В здании драмтеатра проходила выставка производителей беспилотников. Мероприятие организовано областной администрацией.

В комментариях к афише выставки в инстаграме местные жители выражают возмущение анонсированием публичного мероприятия в прифронтовом городе. По словам пользователей, проведение выставки могло спровоцировать российский ракетный удар.

Война России против Украины. Удар по Чернигову
Война России против Украины. Удар по Чернигову / AP nuotr.

Директор украинского Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская пишет, что место проведения выставки дронов было сообщено её зарегистрировавшимся участникам "за несколько часов до начала".

По словам Берлинской, после объявления воздушной тревоги в Чернигове всех участников мероприятия попросили пройти в бомбоубежище, однако, многие предпочли просто выйти из здания театра на улицу. Из тех, кто был в убежище, утверждает Берлинская, никто не пострадал.

Ранее в Чернигове объявляли воздушную тревогу. Из-за близости к российской границе подлетное время баллистических ракет в Чернигове – около одной минуты.

Радио Свобода

Война России против Украины. Удар по Чернигову
Война России против Украины. Удар по Чернигову
# В мире# Война в Украине
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