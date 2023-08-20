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Новости2023.08.20 06:20

Впечатляющий подарок Римантаса Дихавичюса Национальному музею – почти 250 тысяч фотонегативов

АШ СТ LRT.lt
Арминас Шилейкис, Служба телевизионных новостей LRT, LRT.lt 2023.08.20 06:20
Римантас Дихавичюс
Римантас Дихавичюс / E. Blaževič/LRT nuotr.

Фотограф Римантас Дихавичюс передал в дар Национальному музею часть своего личного архива – почти 250 тысяч фотонегативов. Это одна из крупнейших иконографических коллекций, подаренных данному музею.

Коллекция, подаренная 86-летним фотографом Римантасом Дихавичюсом Национальному музею, состоит из двух основных тем – этнография и представители литовской культуры и искусства.

«В музее есть специалисты – историки, писатели, художники, фотографы. Они разберутся, где что. Мы даем отсортированные темы, четкие темы: этнография – несколько десятков тысяч, художники – 100 тысяч, а еще есть природа, акты», – перечисляет фотограф.

Это основная часть наследия фотоклассика – в семье остался только цикл «Цветы среди цветов».

Римантас Дихавичюс в 1969 году
Римантас Дихавичюс в 1969 году / R. Dichavičiaus asmeninio archyvo nuotr.

Автор вспоминает, что фотографировать начал в 1960-х годах, когда был еще студентом и участвовал в экспедиции этнолога Пране Дундулене по деревням Литвы. Эти виды он запечатлевал фотоаппаратом Leika, которая сегодня вместе с негативами становится частью музея.

«Этнографический цикл бесконечно красив, богат. Сейчас уже нет тех крестов, тех построек, тех людей», – говорит фотограф.

Этнографический цикл Римантаса Дихавичюса
Этнографический цикл Римантаса Дихавичюса / R. Dichavičiaus nuotr.

Фотограф также передает в дар музею негативы, на которых запечатлены художники, создававшие визуальную идентичность Литвы в начале независимости – скульпторы, графики, живописцы, художники театра и кино.

«Выбросьте произведения этих авторов, и Литва останется голой и босой», – говорит Римантас Дихавичюс.

Этнографический цикл Римантаса Дихавичюса
Этнографический цикл Римантаса Дихавичюса / R. Dichavičiaus nuotr.

Коллекция этого мастера пополнит иконографическое собрание Национального музея, где уже хранится фотоархив, подаренный другим фотографом – Альгимантасом Кунчюсом.

«В последнее время мы наблюдаем тенденцию – старшее поколение фотохудожников начинает бережнее относиться к своему наследию. Просто радует, что они думают о том, где оставить свой архив, чтобы он не пребывал в безвестности. Больно бывает слышать истории, что архивы выбрасывают на мусорную свалку или они становятся никому не нужными, исчезают», – говорит сотрудница музея Рената Ковальчюкене.

Римантас Дихавичюс
Римантас Дихавичюс / J. Urbonaitės nuotr.

В музее говорят, что на систематизацию коллекции Римантаса Дихавичюса уйдут годы. Значительную часть этой работы перед смертью уже проделала первая жена художника – фотограф Валерия Дихавичене.

Музей оценил часть наследия художника в 6 миллионов евро и обязался в будущем представить полученный дар публике.

Римантас Дихавичюс
Римантас Дихавичюс в 1969 году
Этнографический цикл Римантаса Дихавичюса
Этнографический цикл Римантаса Дихавичюса
Римантас Дихавичюс
# Культура
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