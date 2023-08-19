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Авария на трассе Вильнюс-Каунас-Клайпеда: погиб несовершеннолетний мотоциклист

LRT.lt
LRT.lt 2023.08.19 10:02
Магистраль Вильнюс-Каунас-Клайпеда
Магистраль Вильнюс-Каунас-Клайпеда / E. Genio/LRT nuotr.

В пятницу поздно вечером в Клайпедском районе произошло ДТП со смертельным исходом. 17-летний юноша не справился с управлением мотоциклом и погиб, сообщает департамент полиции.

18 августа около 23:32 в Клайпедском районе на 291-м километре автомагистрали Вильнюс-Каунас-Клайпеда несовершеннолетний (2006 года рождения) не справился с управлением мотоциклом «Yamaha MTN125-A» и разбился. Водитель погиб.

Начато досудебное расследование в соответствии с 5-й частью 281-й статьи Уголовного кодекса Литовской Республики (нарушение правил безопасности дорожного движения или правил эксплуатации транспортных средств).

# Литва
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