Авария на трассе Вильнюс-Каунас-Клайпеда: погиб несовершеннолетний мотоциклист

В пятницу поздно вечером в Клайпедском районе произошло ДТП со смертельным исходом. 17-летний юноша не справился с управлением мотоциклом и погиб, сообщает департамент полиции.

18 августа около 23:32 в Клайпедском районе на 291-м километре автомагистрали Вильнюс-Каунас-Клайпеда несовершеннолетний (2006 года рождения) не справился с управлением мотоциклом «Yamaha MTN125-A» и разбился. Водитель погиб.

Начато досудебное расследование в соответствии с 5-й частью 281-й статьи Уголовного кодекса Литовской Республики (нарушение правил безопасности дорожного движения или правил эксплуатации транспортных средств).