История «по-путински» уже в новых российских учебниках

По ним будут учить не только в школах России, но и на оккупированных территориях Украины.

На днях Минобразования РФ представило два новых учебника по курсу новейшей истории России и всемирной истории.

7 августа, представляя в Москве эти учебники, помощник президента РФ Владимир Мединский рассказал, что старшеклассники начнут пользоваться ими с 1 сентября, когда в России начнется учебный год.

Учебники включают в себя полностью переписанные заново главы, которые охватывают период, начиная с 2014 года (когда с незаконной аннексии Крыма и части Донбасса началось скрытое вторжение России в Украину), и заканчивая последними событиями российско-украинской войны.

«К началу 2024 учебного года аналогичные учебники истории будут введены и для 5-9 классов российских школ», - сообщил Мединский.

Официальная газета правительства России «Российская газета» сообщила, что новые учебники истории России будут распространяться по всей территории РФ, в том числе на оккупированных Кремлем территориях Украины, а именно - на Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях.

Начав свое полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года, Москва вынудила оккупированные регионы Украины «принять курируемую Кремлем учебную программу», призванную «демонизировать Украину, одновременно убеждая детей приветствовать захват своей страны и принять российскую национальную идентичность», - писал в сентябре 2022 года Александр Панкеев из «Атлантического совета», исследовательского института в Вашингтоне, округ Колумбия.

Новые российские учебники по истории - это воплощение того, что «Атлантический совет» назвал использованием образования в качестве вида гибридного оружия.

Владимир Мединский на открытии военно-патриотического лагеря / Wikipedia

Polygraph.info, интернет-ресурс, созданный «Голосом Америки», с целью препятствовать распространению лжи и пропаганды в мировых СМИ и социальных сетях, проанализировал некоторые главы из этого нового российского учебника, в результате чего выяснилось, что они полны ложных утверждений о войне России в Украине.

Примеры ложных утверждений, выбранные из нового учебника истории России

Например:

«Противостояние между Россией и Западом еще больше обострилось в начале 2020-х годов... Участились обстрелы Донбасса».

Этот тезис опровергает часто звучавшие ложные утверждения самого Кремля о том, что Россия вторглась в Украину в феврале 2022 года, чтобы покончить с «постоянно усиливающимся военным присутствием армии Украины на Донбассе».

Президент России Владимир Путин использовал такое же ложное утверждение, когда 24 февраля 2022 года объявил о вторжении.

Как отметила мониторинговая миссия Комиссии ООН по правам человека в своем отчете, опубликованном 27 января 2022 г., - фактически менее чем за месяц до полномасштабного военного вторжения Москвы в Украину, число жертв среди гражданского населения на Донбассе, связанных с войной, неуклонно снижалось: со 128 в 2018 году, до 85 в 2019, а затем с 61 в 2020, до 36 в 2021.

В то время как Путин неоднократно заявлял, что вторжение в Украину было «гуманитарной» миссией по прекращению боевых действий, международные исследователи в области военных преступлений и геноцида констатировали, что российская агрессия является, на самом деле, непрекращающимся «геноцидом» украинского народа.

New Lines Institute, базирующаяся в Вашингтоне организация, специализирующаяся на внешнеполитических вопросах, написала в июле, что Россия «занималась прямым и явным подстрекательством к совершению геноцида» в Украине, «путем использования манипулятивных формулировок», включая «денацификацию», «денацификацию», и «де-сатанизация», представляя украинцев в качестве «экзистенциальной угрозы России», и «гарантируя их уничтожение как признанной национальной группы».

В отчете New Lines Institute также сделан вывод о том, что «вне всякого разумного сомнения, Российская Федерация не только продолжает, но и активизирует свои усилия по совершению геноцида».

Другой пример из нового учебника истории России:

«Соединенные Штаты стали главным бенефициаром украинского конфликта. Они сумели навязать Европе свой дорогой газ и другие ресурсы».

Это повторяет частые ложные утверждения Кремля о том, что Соединенные Штаты начали войну в Украине, чтобы увеличить продажи американского сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.

Вопреки этому утверждению, Евростат, статистическая служба Европейского Союза, сообщила в июле, что продажи газа из США в Европу снижаются с тех пор, как Россия начала войну в Украине.

«Что касается сжиженного природного газа, Россия [18,1%] была вторым по величине поставщиком в ЕС после США [48,6%] в первом квартале 2022 года», - сообщил Евростат.

«Перенесемся в первый квартал 2023 года: доля России снизилась на 4,9%. При этом доли Норвегии [+6,5 %.], Катара и Алжира [оба +2,4%] выросли, а доля США снизилась на 8,4%», - добавили в службе.

Европейские лидеры решили снизить зависимость своих стран от российского газа задолго до того, как российские танки окружили Киев. Страны Евросоюза пошли на эти меры, после десятилетий борьбы с тем, что они назвали постоянным «энергетическим шантажом» со стороны Кремля.

Именно тогда Соединенные Штаты нарастили поставки СПГ в Европу. По данным Европейского совета, в декабре 2021 года США экспортировали в ЕС 2,53 млрд кубометров СПГ, а в январе-феврале 2022 года - около 8,60 млрд кубометров.

С помощью классического шантажа с целью помешать ЕС ввести новые санкции в отношении России, Москва начала прекращение поставок газа в Европу в июне 2022 года, что привело к скачку цен на газ до рекордных 345 евро за мегаватт-час (МВт-ч).

После безосновательного обвинения канадских и немецких компаний в «проблемах с оборудованием», Россия в августе 2022 года прекратила поставки газа в Европу по газопроводу «Северный поток-1».

К февралю 2023 года, через год после начала войны в Украине, цены на газ в Европе упали до самого низкого за 18 месяцев (с сентября 2021 года) уровня: до 52 долларов за МВт-ч.

По состоянию на 10 августа 2023 года цена на природный газ в Нидерландах, которые считаются европейским ориентиром в области потребительских цен, составляла 44 доллара за МВт-ч.

Еще один пример из нового учебника истории России:

«Соединенные Штаты настроены сражаться до последнего украинца».

Эта цитата прямо перекликается с утверждениями Путина, заявившего в своей речи 7 июля 2022 года, что «Запад готов драться с Россией до последнего украинца».

Именно украинский народ и его руководство, а не какая-то внешняя сила, выбрали путь сопротивления российской агрессии.

Президент Украины Владимир Зеленский сразу после вторжения России отклонил предложение покинуть страну, сказав: «Мне нужны боеприпасы, а не эвакуция».

Независимая украинская исследовательская организация «Рейтинг» сообщила в декабре 2022 года, что число опрошенных в Украине людей, считающих, что победа для страны означает «освобождение всех ее территорий, включая Крым и оккупированный Донбасс», увеличилось с 74 % в марте 2022 г. до 85 % в ноябре 2022 г.

Аналогичным образом, опрос Фонда «Демократические инициативы имени Илька Кучерива», проведенный в июне 2023 года, показал, что 70% опрошенных определили «победу - как полный вывод всех российских войск с Украины».

В том же опросе 77% украинцев подтвердили свою уверенность в победе Украины, а еще 16% убежденность в этом - результат, который практически не изменился с августа 2022 года.

Опрос объяснил уверенность респондентов в победе «осведомленностью граждан о высокой угрозе истребления всего народа Украины в случае военного поражения».

Очередной пример из нового учебника истории России:

«Украина - ультранационалистическое государство».

Кремль вместе со своими политическими союзниками и сторонниками в государственных СМИ часто лживо заявлял, что «Украина - нацистское государство».

Ультранационалистические организации существуют в любом обществе и практически в каждой стране мира, в том числе в таких демократических странах, как США и европейские страны. Это не делает их «ультранационалистическими государствами».

Как и в большинстве других демократий, радикальные националистические движения в Украине не имеют широкой народной поддержки, а их представители не занимают ключевых постов в правительстве.

Самая успешная украинская ультранационалистическая партия «Свобода» стала известна во времена пророссийского президентства Виктора Януковича. На выборах 2012 года она получила 10,45% голосов избирателей и 37 из 450 мест в Верховной Раде - украинском парламенте.

На парламентских выборах 2019 года, проходивших уже при президенте Зеленском, «Свобода» объединилась с двумя другими ультранационалистическими организациями - «Правым сектором» и «Национальным корпусом».

Примечательно, что несмотря на этот шаг, ультранационалистические организации все вместе набрали лишь 2,15% голосов избирателей и получили лишь одно место из 450 в Верховной Раде.

При этом, широко известно, что в России ультранационалисты работают в государственных и военных структурах, и зачастую напрямую влияют на внутреннюю и внешнюю политику Кремля.

Голос Америки