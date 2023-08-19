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«Это безжалостный формализм». Российский суд ликвидировал Сахаровский центр

BN
BBC News Русская служба 2023.08.19 10:00
Сахаровский центр в 2019 году
Сахаровский центр в 2019 году / Wikipedia

Московский городской суд удовлетворил административный иск управления Минюста России о ликвидации Сахаровского центра (в реестре «иноагентов»), созданного в 1996 году. До этого центр выселили из здания, которое ему безвозмездно сдавал город (именно из-за статуса «иноагента»).

Согласно решению суда, региональная общественная организация «Общественная комиссия по сохранению наследия академика Сахарова» будет исключена из государственного реестра юридических лиц, сообщает «Интерфакс».

В начале этого года Сахаровский центр сообщил о выселении из здания в центре Москвы. Тогда департамент городского имущества Москвы известил центр о прекращении договоров аренды на все помещения (вступивший в силу в декабре обновленный закон об «иноагентах» в числе прочего запрещает оказывать им господдержку). Все помещения Сахаровского центра были в безвозмездной аренде от города.

Теперь Мосгорсуд счел обоснованными претензии Минюста. В его иске говорилось, что во время проверки центра якобы были выявлены «систематические грубые и неустранимые нарушения закона».

К таковым чиновники отнесли проведение выставки «Андрей Сахаров — человек-эпоха» не только в Москве, но в регионах, где у центра не было отделения. В логике Минюста это нарушает принцип сферы деятельности. Так ведомство трактует статью 14 закона «Об общественных объединениях», которая регламентирует территориальную сферу деятельности российских общественных объединений.

Сахаровский центр в 2019 году
Сахаровский центр в 2019 году / Wikipedia

Всего министерство зафиксировало девять таких нарушений, сообщает Business FM. Как было сказано в иске, в 2021 году центр организовал передвижную выставку «Андрей Сахаров — человек -эпоха» в Твери, Йошкар-Оле, Рязани и других городах России. Кроме выставки к 100-летию академика Сахарова были проведены обучающие тренинги в Ханты-Мансийске (2021-2022 годы), еще два занятия Школы общественного защитника прошли не только в Москве, но и Петербурге.

На основании аналогичной претензии в начале года Мосгорсуд ликвидировал Московскую Хельсинкскую группу.

До апелляции, то есть примерно три-четыре месяца, «Сахаровский центр» сможет продолжить работу в прежнем формате, сказала Би-би-си адвокат центра Марина Агальцова. Но как только решение суда вступит в силу, организация будет вынуждена прекратить работу.

«Скорее всего, их автоматически исключат из ЕГРЮЛ, без создания ликвидационной комиссии, — прогнозирует адвокат. — Это создает большие проблемы — нет возможности выплатить зарплату сотрудникам, решить вопрос с помещением», — объясняет Агальцова.

Такая практика, по ее словам, началась с ликвидации «Мемориала», затем так же ликвидировали другие ведущие правозащитные организации — «Сову» и Московскую Хельсинкскую группу.

«Закон нужно писать ясно»

Основанием для проведения внеплановой проверки Сахаровского центра стал запрос депутата Госдумы Андрея Лугового, которого в Британии подозревают в отравлении экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко.

Еще одним нарушением московское управление министерства назвало размещение на сайте видео без маркировки «иноагента» (Сахаровский центр в этом реестре еще с 2014 года), за что организацию штрафовал суд. Чиновникам также удалось обнаружить нарушения в учредительных документах центра, передает «Интерфакс».

Представители Сахаровского центра просили отклонить иск Минюста. Они уверены, что не нарушали закон.

Адвокат Марина Агальцова заявила в суде, что ранее Минюст трижды проверял организацию и никаких претензий к ней не предъявил, хотя она осуществляла ту же самую деятельность, что и начиная с 1996 года, пишет Business FM.

«Петр Первый говорил, что закон нужно писать ясно, так как люди имеют особенность пытаться закон обойти, — сказала в суде адвокат. — Минюст за 25 лет существования закона «Об общественных объединениях» статью 14 закона так трактовал, а теперь иначе. Теперь он говорит, что общественным организациям не положено никуда ездить и организовывать там мероприятия».

Сахаровский центр в 2019 году
Сахаровский центр в 2019 году / Wikipedia

Агальцова назвала претензии Минюста нелепыми, настаивая, что закон не запрещает общественным организациям вести деятельность в других регионах. «Это безжалостный формализм, который к реальной жизни отношения не имеет», — цитирует ее Business FM.

Сахаровский центр был создан в 1996 году по инициативе жены академика Елены Боннэр, а также его коллег и друзей. Своей миссией центр называет сохранение и развитие наследия Сахарова, формирование исторической памяти о советском тоталитаризме и сопротивлении несвободе, продвижение ценностей свободы, демократии и прав человека.

До выселения из здания на берегу Яузы центр функционировал, как говорится в описании на его сайте, как общественная и просветительская площадка, на которой в разных форматах обсуждались культурные, социальные и общественные проблемы, «остающиеся за пределами информационного мейнстрима».

После январского уведомления властей Москвы о прекращении договоров безвозмездной аренды на все помещения организации центр к 1 марта освободил квартиру 62 в доме на Земляном валу, в которой размещался архив академика Андрея Сахарова.

25 января Мосгорсуд постановил ликвидировать Московскую Хельсинкскую группу — старейшую в России правозащитную организацию, которая работала с 1970-х годов. Как и в случае с Сахаровским центром, поводом стало то, что представители группы, которая зарегистрирована как региональная организация, участвовали в мероприятиях в других регионах.

В 2023 году Генпрокуратура России объявила нежелательной деятельность в России американского Фонда Андрея Сахарова (The Andrei Sakharov foundation).

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Сахаровский центр в 2019 году
Сахаровский центр в 2019 году
Сахаровский центр в 2019 году
BBC News
# В мире# Сахаров
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