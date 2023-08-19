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WP: Россия вербовала украинских беженцев в Польше в диверсанты

РC
Радио «Cвобода» 2023.08.19 10:20
Флаги Польши и Украины
Флаги Польши и Украины / Shutterstock

Российские спецслужбы через интернет вербовали людей для сотрудничества с ними из числа украинских беженцев в Польше. К такому выводу пришли расследователи газеты The Washington Post. По их утверждению, завербованные беженцы получали задания от расклейки листовок до диверсий на железной дороге.

В задачи завербованных, по утверждению журналистов, входили пророссийская агитация, разведка в польских портах, установка камер слежения на железных дорогах и "маячков" GPS в военных грузах, которые проходят через Польшу в сторону Украины. В марте этого года, как сообщает The Washington Post со ссылкой на польские спецслужбы, завербованные получали приказы устраивать диверсии на польской железной дороге, чтобы помешать доставке военной техники в Украину.

Польские спецслужбы считают заказчиком российское Главное управление Генштаба (известное как ГРУ). Они, по словам журналистов, называют эту операцию наиболее серьёзной угрозой в стране НАТО с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. По сведениям The Washington Post, сейчас в Польше по подозрению в диверсионной деятельности и шпионаже арестованы 12 граждан Украины, приехавших из её восточных областей и живших в стране в статусе беженцев, три гражданина Беларуси и один россиянин.

Российский МИД не ответил на просьбу журналистов The Washington Post прокомментировать их сведения.

Через Польшу в Украину поступает около 80% всей военной помощи стран НАТО.

Власти Польши усиливают безопасность на границе в связи с прибытием в соседнюю Беларусь наёмников российской ЧВК "Вагнер".

Радио Свобода

# В мире# Война в Украине# Польша# Россия
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