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Режим Лукашенко объявил «экстремистскими» ряд произведений белорусской литературы 19 века

ГА
Голос Америки 2023.08.18 16:29
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко / фото AP

Правящий режим Беларуси объявил два знаменитых стихотворения 19 века (а также предисловие к поэтическому сборнику) экстремистскими материалами, что вновь показало, что репрессии в стране усиливаются.

С тех пор, как фальсификация итогов президентских выборов 2020 года вызвала в Беларуси массовые протесты, Александр Лукашенко наращивает репрессии против критиков режима.

Решение, принятое судебными властями Беларуси на этот раз, касается двух стихотворений классика белорусской литературы Винцента Дунина-Марцинкевича и предисловия Язэпа Янушкевича к произведениям писателя.

«По заявлению прокуратуры города Минска информационная продукция в виде предисловия Язэпа Янушкевича к книге, а также тексты произведений «Плывуць вятры», «Гутарка старога дзеда», приписываемые В. Дунину-Марцинкевичу... признана экстремистскими материалами», – заявила в четверг прокуратура Минска.

Стихотворения «Плывуць вятры» и «Гутарка старога дзеда» были написаны во время восстания под руководством Кастуся Калиновского (1863 г.) и призывают к борьбе против российского самодержавия.

«Этот период сегодня по-новому осмысливается белорусским обществом в связи с войной в Украине, массовыми репрессиями в Беларуси и ролью в них России», – отметил Пашкевич.

«Происходящее – это переход от диктатуры к тоталитарному режиму. Людей запугивают, запрещают классику, призывающую к национальному сопротивлению», – так литературовед Алесь Пашкевич охарактеризовал нынешний период в беседе с агентством France-Presse.

# В мире# Беларусь
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