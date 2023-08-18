Литва отказала в убежище претенденту на Нобелевскую премию мира Ольге Карач

Литва отказала в предоставлении убежища Ольге Карач, правозащитнице из Беларуси, чья вильнюсская общественная организация "Наш дом" была выдвинута на соискание Нобелевской премии мира 2024 года.

О. Карач рассказала газете Meduza, что литовские власти мотивируют свое решение тем, что она брала интервью у Владимира Жириновского (ныне покойного российского политика, часто угрожавшего напасть на страны Балтии) и участвовала в конференциях в России (некоторые из них были организованы Еврокомиссией).

Карач проживает в Литве с 2020 года. В сентябре 2021 года она была внесена белорусским режимом в "террористический список", а в мае 2022 года "Наш дом" был признан экстремистской организацией. Действие ее белорусского паспорта было приостановлено.

Литовский Департамент миграции отказался давать комментарии LRT.lt, заявив, что не разглашает подробности отдельных дел о предоставлении убежища.