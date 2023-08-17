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Новости2023.08.17 17:04

В Литве второй день подряд фиксируется температурный рекорд

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BNS, LRT.lt 2023.08.17 17:04
Жара в Вильнюсе
Жара в Вильнюсе / E. Blaževič / LRT nuotr.

В Литве второй день подряд фиксируется новый температурный рекорд, сообщают синоптики.

По данным на 14 час. четверга, 17 августа установлен температурный рекорд жары: воздух в Бирштонасе прогрелся до 33,6 градуса Цельсия, а в Алитусе и Друскининкай - до 33,5 градуса Цельсия.

Как сообщает Литовская гидрометеорологическая служба на своей странице в Facebook, предыдущий рекорд для в этот день был установлен в Вянте в Шилутском районе, где ровно год назад воздух прогрелся до 32 градусов Цельсия.

В среду в Литве также был установлена рекордная жара для этого дня: на нескольких станциях температура превышала 34 градуса. В 16 часов самая высокая температура была зафиксирована в Алитусе, Бирштонасе и Калварии, где воздух прогрелся до 34,2 градуса Цельсия.

Рекордно жарким 16 августа было в 2010 году. Тогда в Утене воздух прогрелся до 34 градусов Цельсия.

Самая высокая температура за август за всю историю наблюдений составила 37,4 градуса.

# Литва
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